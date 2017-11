Sestdien, 11. novembrī, Apvienoto Arābu Emirātu galvaspilsētā Abū Dabī durvis vērs Luvras filiāle, kuras atvēršanas pasākuma goda viesis būs Francijas prezidents Emanuels Makrons, kā arī citas valsts amatpersonas.

No trim pusēm ūdens ieskautajā muzeja ēkā atrodas 23 pastāvīgās galerijas ar 600 iegādātiem mākslas darbiem un 300 palienētiem no 13 dažādām Francijas institūcijām. Mākslinieki, kuru daiļrade pārstāvēta jaunajā muzejā, ir mākslas dižgari no visas pasaules, piemēram, Klods Monē, Pols Gogēns, Vinsents van Gogs, Pablo Pikaso, Īvs Kleins, Sajs Tvomblijs un Aijs Veivejs.

"Tas ir daudz vairāk nekā tikai muzejs. Tas ir miera, labvēlības, tolerances un izglītības centrs," aģentūrai "Reuters" atklāj Muhameds al Mubaraks, Abū Dabī Kultūras un tūrisma departamenta priekšsēdētājs.

Pastāvīgajā ekspozīcijā ir Ogista Rodēna skulptūra, itāliešu mākslinieka Džuzepes Penones milzīgais bronzas koks ar spoguļzariem un trīs gravējumi uz akmens ar vēsturiskiem reģiona tekstiem, kurus radījusi amerikāņu neokoceptuāliste Dženija Holcera.

Naudas izteiksmē nenovērtējami eksponāti ir sfinksas statuja, kad datējama ar 6. gadsimtu pirms mūsu ēras, 13 fragmenti no frīzes ar Korāna 59. nodaļu un Aleksandra Lielā marmora krūšutēls. Tāpat nenovērtējama ir Leonardo da Vinči glezna "Nezināmas sievietes portrets" ("La Belle Ferronniere") (radīta starp 1495. un 1499. gadu), kas ir nesen atjaunota un palienēta no Luvras muzeja Parīzē.

Vienošanās starp Parīzi un Abū Dabī par muzeja izveidi notika 2007. gadā. Sākotnēji bija paredzēts to atvērt 2012. gadā, taču globālās finanšu krīzes un pēcāk zemo naftas cenu dēļ tas tika atlikts.

Abū Dabī Luvras filiāle sadarbojusies ar muzejiem un kultūras institūcijām arī no arābu pasaules, tādējādi iegūstot 28 nozīmīgus mākslas darbus. Starp tiem ir 8000 gadu sena divgalvaina skulptūra "Ain Ghazal" no Jordānas un 400 sudraba dirhamu monētu no Omānas.

Investējot muzejā vairāk nekā vienu miljardu ASV dolāru, Abū Dabī cer, ka kultūra piesaistīs tūristus. "Kultūra ir elements, kas mūs atšķir no citiem," uzskata Saifs Saīds Gobašs, AAE Kultūras un tūrisma departamenta ģenerāldirektors. "Mēs piesaistīsim citādāku ceļotāju."

Muzeja ieejas biļetes cena ir 60 dirhamu (~14 eiro). Visas 5000 atvēršanas pasākuma biļetes ir izpirktas.