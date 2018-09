Galerijā "Māksla XO" 21. septembra pēcpusdienā tika atklātas divas jaunas izstādes – Ģirta Muižnieka "Red Shift" un Leonarda Laganovska "Tuvais un tālais". Piedāvājam foto ieskatu izstāžu atklāšanā.

Ģirta Muižnieka izstādes nosaukumā izmantotais termins "Red Shift" tiek izmantots kosmoloģijā, lai raksturotu procesu, kad, tālākām galaktikām attālinoties, spektrālās līnijas nobīdās uz spektra sarkano galu. Jo lielāka ir šī nobīde, jo lielāks attālināšanās ātrums. Teleskopos redzamajām tālākām galaktikām šī nobīde ir 1.4 un lielāka, kas nozīmē, ka tās attālinās no mums ar ātrumu, kas lielāks par gaismas ātrumu.

"Ekspozīcijas viens no vadmotīviem ir vēlme atteikties no ierastā "komplekta" veidošanas, izvairīšanās no sižetiskas vadlīnijas. Mērķis drīzāk ir eklektisks kopums, kas būtu kā eksperiments, kurā vienojošajam elementam jābūt šis neizskaidrojamais iekšējais "es"," par izstādē aplūkojamajiem darbiem teicis Ģirts Muižnieks.

Savukārt Leonards Laganovskis ir viens no redzamākajiem konceptuālistiem Latvijā. Viņa darbi tiek raksturoti kā mīklas prātam, kas ir balstītas zinātnē, literatūrā, atmiņās un asociācijās. Mākslinieks strādā dažādās mākslas jomās – zīmējumā, grafikā, glezniecībā, fotogrāfijā, taisa objektus u.c.

Pēdējos gados vairākās darbu sērijās Leonards Laganovskis "pētījis" zvaigžņu stāvokļa ietekmi uz zīmīgiem pasaules notikumiem. "Maģiskās domāšanas spēks ir, pirmkārt, tās radītajā pārliecībā, ka ir iespējams vienkārši izskaidrot pasaules procesu cēloņus. Otrkārt, šīs domāšanas radītajā šķitumā, ka spējam šos procesus izskaidrot un citkārt pat paredzēt...," par mākslinieka darbiem saka galerijas pārstāvji.

Abas izstādes galerijā "Māksla XO" būs aplūkojamas līdz 16. oktobrim.