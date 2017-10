Septembra beigās Kaņepes kultūras centrā (KKc) notika Ielu mākslas festivāls "Mūra lāde", kura laikā gandrīz simts gadus senā māja vielaikus bija gan festivāla norises vieta, gan "audekls". Festivāla laikā tika apgleznota viena no KKc sienām, kā arī astoņi "aklie" logi. Darbi ir pabeigti un šobrīd tos var aplūkot ikviens, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji.

Šī gada festivāla tēma bija "iedomātās attiecības" un tos savos darbos ļoti dažādi ir attēlojuši deviņi mākslinieki – Reinis Pētersons, Artūrs Koršs, Toms Grīnbergs, Inga Bermaka, Paulis Liepa, Laura Aizporiete un Aigars Opincāns no Latvijas, kā arī māksliniece no Igaunijas – Līsa Krūsmāgi (Liisa Kruusmagi). Savukārt 50 kvadrātmetrus lielo sienas gleznojumu ir radījis Aleksejs Gordins (Alexei Gordin), Krievijas izcelsmes mākslinieks no Igaunijas.

Kā uzsver festivāla organizators Dāvis Kaņepe, ielu mākslas statuss pēdējos gadu desmitos ir būtiski mainījies. "Ja agrāk tā tika uztverta kā vandālisms, šobrīd attieksme pret šo fenomenu vairs nav tik viennozīmīga. Ielu māksla ir sociāli aktīva, tā ir tepat, tā nav paslēpusies muzejā vai mākslas galerijā, vai bagāta cilvēka privātajā kolekcijā, tā uzrunā ikvienu. Rīgā ir daudz tukšu, pamestu ēku, ugunsmūru, kas šobrīd ir drūmas un rada depresīvu iespaidu; mūsu pilsētvide daudz iegūtu, ja tiktu izmantots šo virsmu mākslinieciskais potenciāls," saka Kaņepe

Kaņepes Kultūras centrs aicina rīdziniekus un Rīgas viesus smelties iedvesmu mākslinieku radītajos darbos. Darbu ekspozīcijas gala termiņš šobrīd nav precīzi zināms.