Foto: Kārdinātāja, valdniece, māte. 12 'Prado' sievietes Rīgā

Foto: DELFI

Mākslas muzejā "Rīgas birža" ir ieradušās 12 dāmas no Spānijas – 12 izcilu Eiropas mākslinieku šedevri no Madrides "Prado", kas ir viens no prestižākajiem Eiropas mākslas muzejiem.