Foto: labākie 2017. gada pasaules fotomirkļi, kas uzņemti ar 'iPhone'

Foto: IPPAWARDS

"iPhone Photography Awards" ir starptautisks fotogrāfu konkurss, kas kopš 2007. gada pulcē gan profesionāļus, gan amatierus no vairāk nekā 130 dažādām pasaules valstīm. No vairākiem tūkstošiem iesniegto darbu uzvarētājus dažādās kategorijās nosaka profesionāla žūrija, izvērtējot tos vairākos posmos. Portāls "Delfi" piedāvā aplūkot labākos veikumus no kategorijām "Gada fotogrāfs", "Bērni", "Ziņas/notikumi", "Dzīvnieki", "Cilvēki", "Portreti", "Ceļojumi" un "Saulrieti".