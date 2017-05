Mākslinieku grupa tēlnieka Egona Peršēvica vadībā šopavasar Liepājā strādā pie lielformāta skulptūras, kas jūnijā tiks uzstādīta un atklāta Daugavpils cietoksnī kā Daugavpils Marka Rotko mākslas centra rīkotā II Starptautiskā tēlniecības simpozija uzvarētājdarbs.

Kā portālu “Delfi” informēja Marka Rotko mākslas centra pārstāvji, tēlniecības simpozijs tiek rīkots otro gadu pēc kārtas, šoreiz konkursa kārtībā māksliniekus aicinot radīt laikmetīgu lielformāta zirga tēlniecības objektu, kas kļūs par vienu no pastāvīgiem laikmetīgās mākslas vides objektiem Daugavpilī. Konkursā iesniegti 35 tēlniecības ideju pieteikumi no dažādām valstīm, no tiem četri no Latvijas.

„Autoru redzējums un idejiskais piedāvājums ir oriģināls un faktoloģiski sasaistīts ar Daugavpils cietoksni, tēlniecības objektam papildu piešķirot vēsturisko dimensiju. Zirga rēgs arī tēlnieciski ir oriģināls risinājums, ar savu luminiscējošo krāsojuma atblāzmu diennakts tumšajā laikā atgādinot par gaismas uzvaru pār tumsu,” simpozija žūrijas viedokli pauž Daugavpils Marka Rotko mākslas centra vadītāja vietnieks Māris Čačka.

Mākslinieku grupa no Liepājas – Egons Peršēvics, Ivonna Kalita un Kaspars Čekotins darbu pie skulptūras tapšanas tēlnieka Egona Peršēvica darbnīcā Liepājā sāka jau marta nogalē, tiklīdz bija zināms, ka tieši viņu iesniegtais skulptūras makets ir uzvarējis.

Lai gan pēc konkursa iecerēm skulptūra bija jāveido pašā Daugavpilī mēnesi garā simpozija laikā, spoku zirga skulptūra top Liepājā tādēļ, ka tik apjomīgam darbam ir nepieciešams ilgāks laiks un apstākļi, kurus ērtāk ir nodrošināt, strādājot Liepājā. "Kad sākām runāt par apjomiem un to, kas nepieciešams, lai tādu uzbūvētu, simpozija rīkotāji ierosināja – kā būtu, ja uzbūvētu Liepājā un pēc tam atvestu uz Daugavpili," saka tēlnieks Egons Peršēvics. Maija beigās zirga skulptūru uz Daugavpili atvērtā treilerī nogādās profesionāla loģistikas kompānija. „Skulptūras pārvešanu nevarēs nepamanīt arī tie, kas dzīvo ceļa malā, kas ved no Liepājas uz Daugavpili. Skats varētu būt diezgan iespaidīgs!”

„Galvenais iedvesmas avots skulptūrai ir pats Daugavpils cietoksnis. Katrai senai un ievērojamai būvei ir savs spoks. Daugavpils cietoksnim tas ir kara zirgs; tāpat kā cietošņi, kara zirgi bija svarīgas militārās infrastruktūras sastāvdaļas, kas gandrīz vienlaicīgi kļuva nederīgas, attīstoties militārajai tehnikai. Parasti karu sausais atlikums ir nevis medaļas un cēlas uzvaras, bet gan sakropļotas un izpostītas dzīves. Pirmā mana asociācija ar karu ir Pirmā pasaules kara fotogrāfijas, kurās redzami pārsējos ievīstīti ievainotie karavīri, tādēļ tas kara zirga spoks arī ir tāds apcerīgs un sabindēts, nevis auļojošs ar vējā plandošām krēpēm,” par simpozija uzvarētājdarba „Cietokšņa spoks” koncepciju stāsta tēlnieks Egons Peršēvics.