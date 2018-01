Jūrmalā, Mākslas stacijā Dubulti, 19. janvārī pulksten 18.00 atklāta mākslinieka Māra Čačkas personālizstāde "Noteiktie un nenoteiktie dialogi".

"Māra Čačkas gleznām piemīt kāda īpaša līdzība ar tekstu – krāsu laukumu un grafiskā ritma struktūra atgādina vārdu un burtu ņirboņu grāmatā. Tā ir ārēji līdzena, harmoniska un skaisti veidota pasaule, kas savu nemieru, atziņas un kaislības atklāj tāpat kā vārdi, kad saprasta to jēga. Māris Čačka ir radījis unikālu abstraktas izteiksmes hibrīdtehniku, kurā integrēti glezniecības un grafikas paņēmieni. Tie virknējas kā simboli, kuru nozīme jāmeklē starp subjektīvu dedzību tīrā autora pasaulē un kulturālu konvencionalitāti sabiedrībā. Taču darbi nebūt nav vaļsirdīgi. Māris Čačka glezno savus "Noteiktos un nenoteiktis dialogus", zinot, ka zīmes ir neatkarīgas no to nozīmes. Apzīmētājs nav apzīmējamais, lai gan ir pieņemts, ka pirmais spēj pārstāvēt otro. Šīs kulturālās paslēpes meistarīgi izmanto Māris Čačka, ar neuzkrītošu žestu atļaujot skatītājam izlemt savas zinātkāres robežas," atklāj izstādes kuratore Inga Šteimane.

Māris Čačka ir Latvijas vārdu pasaulē nesošas institūcijas mākslinieciskais vadītājs – viņš veido izstāžu programmas Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā. Vērienīgā personālizstāde Mākslas stacijā Dubulti atklās viņa "otru seju".

Māris Čačka dzimis 1976. gadā Varakļānos. Ieguvis Mākslas maģistra grādu (2011) un Mākslas izglītības doktora grādu (2009) Daugavpils Universitātē. Daugavpils Marka Rotko mākslas centra programmu direktors kopš 2013. gada. Vada Mākslu pedagogu apvienību Daugavpilī. Ir "Grafikas kameras" biedrs. Savus darbus izstāda kopš 1997. gada Latvijā, Baltkrievijā, Lietuvā, Itālijā, Zviedrijā, Vācijā, Ukrainā un Polijā. Sarīkojis vairāk nekā desmit personālizstādes, no kurām pēdējos gados nozīmīgākā ir grafikas un glezniecības darbu izstāde "Nenoteiktie, noteiktie un pateiktie" Daugavpilī, Rēzeknē, Valkā, Panevēžā (Lietuvā) un Hamburgā (Vācijā), "Pashmin Art Gallery".

Māra Čačkas personālizstāde "Noteiktie un nenoteiktie dialogi" būs skatāma līdz 11. martam. Mākslas stacija Dubulti izstāžu apmeklētājiem ir atvērta katru dienu no pulksten 8 līdz 18.30, ieeja bez maksas. Bezmaksas ekskursijas var pieteikt: dubulti.art.station@gmail.com. Mākslas stacija Dubulti atrodas Dubultu dzelzceļa stacijā.