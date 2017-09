"Baltā nakts" šogad norit svinību zīmē – ir pagājuši 15 gadi kopš pašas pirmās "Nuit Blanche" Parīzē, kur dzimusi šī foruma ideja. Tāpēc Rīgas "Baltā nakts" šogad piedāvāja īpaši plašu starptautisko programmu. Lielu apmeklētāju interesi izraisīja iespaidīgā Lielbritānijas mākslinieka Luka Džeroma vides instalācija "Museum of the MOON" virs Rīgas kanāla, kārtīgu jautrību sagādāja Spānijas ielu teātra grupa "Kamchàtka", cirka trupa no Somijas, bet radošās apvienības "Ateliers du Bout de la Cale" no Francijas īpaši Rīgai veidoja projektu "Aquatic Life / Ūdens pasaule". Foruma īpašais notikums – Īva Kleina (1928–1962) – franču gleznotāja un peformanču meistara - skaņdarba "Monotonā klusuma simfonija" pirmatskaņojumu Latvijā.

Kopumā šogad "Baltajā naktī" Rīgā bija 59 dažādi pasākumi, 34 mākslas un kultūras projekti, kas bija iekļauti pasākuma pamatprogrammā, savukārt 25 projektus neatkarīgi un pēc pašu iniciatīvas veidojušas dažādas mākslas galerijas, kafejnīcas un mākslas studijas.

"Baltā nakts" Rīgā ir daļa no starptautiska projekta "Eiropas Baltās naktis", ko aizsākušas piecas Eiropas galvaspilsētas – Brisele, Madride, Parīze, Rīga un Roma.