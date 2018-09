Ar performanču vakaru un ballīti 21. septembra vakarā Rīgā, Kim? Laikmetīgās mākslas centrā, Sporta 2 kvartālā (Sporta ielā 2 k-1) atklāta 13. Baltijas triennāles "Atbrīvoties no rēgiem", tādējādi noslēdzot izstāžu ciklu, kuras pirmā un otrā daļa norisinājās Viļņā un Tallinā. Triennālēs mākslinieciskais vadītājs – Vinsensts Onorē.

13. Baltijas triennāles ir laikmetīgās mākslas pasākums, kas norisinās Rīgā Latvijas simtgades svinību programmā, atzīmējot arī Igaunijas un Lietuvas valstu simtgades. Rīgas izstāde "kim?" laikmetīgās mākslas centrā būs atvērta līdz šā gada 18. novembrim.

Triennāli pirmo reizi pasākuma vēsturē organizē visas trīs Baltijas valstis: Lietuva, Igaunija un Latvija. Šogad pasākums notiek visās šajās valstīs pēc kārtas – veidotāji apzināti atteikušies no triennāles vienotības principa, lai dotu laiku un vietu, kurā "rasties daudzbalsīgai melodijai". Trim izstādēm, kas veido triennāles kodolu, ir atšķirīgs formāts, saturs un konteksts, taču tās uzdod vienu un to pašu jautājumu: ko šajā sašķeltās identitātes laikā nozīmē piederība?

"Rīgas izstāde piederības tēmai pievēršas, aplūkojot jautājumus, kas saistīti ar sociālajām normām, attiecībām un struktūrām, kā arī pārdomājot izgaišanas jēdzienu attiecībā uz pašu lielizmēra izstādes formātu. 13. Baltijas triennāles izstāde ir aizguvusi franču dzejnieka un literatūras kritiķa Eduāra Glisāna domu par "kreolu dārziem" – dažādu šķirņu vienlīdzīgu līdzāspastāvēšanu un ziedēšanu. Tā ir haosa vieta – vieta, kurā lietas var eksistēt cita citai līdzās un nebūt pretrunā vai opozīcijā," raksta izstādes veidotāji.

Atklāšana turpināsies sestdien, 22. septembrī, ar igauņu mākslinieces Sandras Jogevas (Sandra Jõgeva) performance pulksten 17.00, bet pulksten 17.30 ar performance uzstāsies lietuviešu māksliniece Egle Budvītīte (Eglė Budvytytė).

Kopš dibināšanas 1979. gadā 13. Baltijas triennāli pirmo reizi organizē un izstāda visas trīs Baltijas valstis: Lietuva (no 11. maija līdz 12. augustam), Igaunija (no 29. jūnija līdz 2. septembrim) un Latvija (no 21. septembra līdz 8. novembrim). Trīs atšķirīgās izstādes kalpo kā dažādas triennāles sadaļas.

"13. Baltijas triennāli un katru no tās sadaļām veido kopīgas rūpes: ko nozīmē piederība saplaisājušu identitāšu laikmetā? Svārstīga ideja par piederību, kuru var uztvert kā kaut ko, kas atrodas konceptuālā un formālā attiecību rāmī, ļauj mums domāt par to, kas atrodas aiz identitātes kā kaut kā fiksēta, pašpietiekama un būtiska. Izstāde Rīgā orientēsies uz jautājumiem par sociālajām normām, attiecībām un struktūrām, vienlaikus apsverot idejas par lielformāta izstādes formāta spokošanos un izšķīdināšanu," raksta "Kim?" pārstāvji.

Izstādi papildinās publiskā programma ar darba sesijām un lasīšanas grupām "Kim?". Pilna publiskā programma tiks izziņota atsevišķi.