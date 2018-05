No 2018. gada 6. jūnija līdz 30. septembrim Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā (Rīgā, Skārņu ielā 10) būs skatāma Latvijas valsts simtgades izstāde “Gobelēnu krāsas. Mūsdienu gobelēni no “Mobilier national” kolekcijas Francijā”, portālu “Delfi” informē Latvijas Nacionālā mākslas muzeja pārstāve Natālija Sujunšalijeva.

Ekspozīcija papildina 6. Rīgas Starptautiskās tekstilmākslas un šķiedras mākslas triennāles "Tradicionālais un laikmetīgais" programmu.

Izstāde "Gobelēnu krāsas" piedāvā ieskatu Francijas "Mobilier national" (Nacionālā mēbeļu fonda) tekstiliju kolekcijā, kur Gobelēnu manufaktūra, kopš tās dibināšanas 17. gadsimtā, arvien kultivē izcilas amatniecības tradīcijas un uztur pastāvīgu saikni ar moderno mākslu, atspoguļojot katra laikmeta estētisko vērtību oriģinalitāti un savu īpašo lomu uz mākslas skatuves. Līdzās darbiem, kas tapuši pēc daudzu slavenu mākslinieku skicēm, izstādē būs eksponēti arī pavisam nesen "Mobilier national" manufaktūrās Parīzē un Bovē izaustie latviešu tekstilmākslinieka Egila Rozenberga divi lielformāta gobelēni "Refleksijas – pārdomas 1948.13" un "Refleksijas – pārdomas 1948.20".

Francija var lepoties ar gobelēnu aušanas tradīcijām un manufaktūrām, kurās gadsimtu gaitā realizējušas ievērojamu franču mākslinieku skices gobelēna tehnikā. Arī 20. un 21. gadsimtā šī vērtīgā pieredze tiek rūpīgi kopta un saglabāta. Francijas Kultūras ministrijas paspārnē ir trīs lielas vēsturiskās aktīvi strādājošās gobelēnu aušanas manufaktūras un divas darbnīcas: "La Manufacture nationale des Gobelins" (Parīzē, dibināta 1601. gadā, karaļa Anrī IV (Henri IV) valdīšanas laikā), "La Manufacture de Beauvais" (Bovē pilsētā, dibināta 1664. gadā, karaļa Luija XIV (Louis XIV) valdīšanas laikā), "La Manufacture de la Savonnerie" un "Les ateliers de dentelle d'Alençon et du Puy"), kuras apvienotas struktūrā "Mobilier national" (pilnais nosaukums – "Mobilier national et Manufactures nationales de tapis et tapisseries"). "Mobilier national" ir valstij piederoša nacionālas nozīmes institūcija. Fonda kolekciju veido aptuveni 200 000 priekšmeti, kas radīti laikposmā no 17. gadsimta līdz šodienai.

Izstādes kuratore ir Gobelēnu manufaktūru Parīzē, Bovē un Savornī tekstiliju ražošanas departamenta direktore Marī-Elēna Masē-Bersanī (Marie-Hélène Massé-Bersani). Viesojoties Rīgā 2017. gada janvārī, pēc iepazīšanās ar Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja (DMDM) tekstilmākslas darbu kolekciju un novērtējot vēsturiski unikālo 13. gadsimta romānikas arhitektūras pērli Sv. Jura baznīcu, kas tagad kalpo par galveno DMDM izstāžu zāli, par vadošo tēmu darbu atlasei izstādei Latvijā Masē-Bersanī izvēlējās tieši krāsu, kurai gobelēnu tehnikas specifikas dēļ ir liels suģestējošais spēks.

"Ekspozīcijā iekļauto 15 gobelēnu izvēles pamatā ir krāsa un tās noteicošā loma aušanas mākslā. Izstādes scenogrāfija iecerēta kā krāsu dialogs, ko risinājuši izcili meistari no Anrī Matisa (Henri Matisse) līdz ORLAN, arī Žans Lirsā (Jean Lurçat), Huans Miro (Joan Miró), Lekorbizjē (Le Corbusier), Raimons Enss (Raymond Hains), Patriks Tosani (Patrick Tosani), Filips Favjē (Philippe Favier), Erro (Erró), Fransuā Buārons (François Boisrond), Žerārs Šlosērs (Gérard Schlosser), Vensāns Bjules (Vincent Bioulès), Žaks Monorī (Jacques Monory), Kristofs Kizēns (Christophe Cuzin) vai Ēriks Sandijons (Éric Sandillon). Gobelēni kā kustīgas sienas veido ekspozīcijas arhitektūru, nenorobežojot telpu pilnībā un rosinot apmeklētājus aplūkot darbus no abām pusēm," stāsta kuratore Marī-Elēna Masē-Bersanī.

Projekta mērķis ir ļaut skatītājiem novērtēt Gobelēnu manufaktūras nemainīgās tradīcijas un kanonus, kas tiek glabāti un loloti kā Francijas nacionālās kultūras dārgumi. Mākslinieki no paaudzes paaudzē turpina piedāvāt savas skices, kas pārtop gobelēnos. Valsts manufaktūru darbība balstās uz cieša dialoga veidošanu starp amatnieku-audēju un mākslinieku. Audējs nav uzskatāms ne kā oriģināldarba autors, ne arī kā vienkāršs pasūtījuma izpildītājs. Viņš, piedaloties kopdarba jaunradē, ir interprets šī vārda viscēlākajā nozīmē. Noaustais gobelēns nav kopija, bet oriģināls darbs, kurā citā kvalitātē izpaužas katras skices potenciāls. Materiāls, izmēri, krāsotāju veikums un audēju talants piešķir tekstilijai patiesu oriģinalitāti un īpašu izteiksmību. Tieši Egila Rozenberga darbi būs dokumentālā stāsta pamatā par to, kā mākslinieka skice pārtop monumentālā kompozīcijā.

Izstādei paredzēts bagātīgi ilustrēts katalogs latviešu, franču un angļu valodā.