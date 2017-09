Tuvojoties šoruden paredzētajām Krievijas bruņoto spēku mācībām "Zapad 2017", Jūrmalas Kultūras centra izstāžu zālē atklāta Egona Peršēvica tēlniecības darbu izstāde "Бaидиес!", kas būs skatāma līdz 8. novembrim.

Kā portālu "Delfi" informē izstādes veidotāji, mākslinieks ekspozīciju veltījis "lielajām bailēm no briesmu pilnās nākotnes un devis tai atbilstošu nosaukumu "Бaидиес!", kas sasaucas ar Baltijas valstu un NATO satraukumu par septembra vidū paredzētajām militārajām mācībām "Zapad 2017"".

Tēlnieks savā personālizstādē iekļāvis darbus, kas reflektē uz sabiedrībā valdošo paniku un bailēm no draudošā kara. "Tikko amerikāņu prezidents ir piedraudējis Ziemeļkorejai ar karu, tie savukārt draud Amerikai uzmest atombumbu, krievi sapņo par Padomju impēriju, turki par Osmaņu – karš noteikti būs! Mūsdienās bieži tiek vilktas paralēles ar propagandas karu, kuru 20. gadsimta 30. un 40. gados veica Nacistiskā Vācija un Padomju Savienība, un pēc tam visus aukstā kara gadus tā viena pret otru karoja Amerika un Padomju savienība. Turklāt krievi tāda mēroga mācības, kā gaidāmās "Zapad 2017" iepriekš ir izmantojusi kā aizsegu, lai izraisītu militārus konfliktus Gruzijā un Ukrainā. Brīžiem tas satrauc, bet brīžiem liek brīnīties par cilvēku bailēm, aizspriedumiem un nespēju vēsi paskatīties uz notiekošo no malas. Jebkurā gadījumā šī izstāde ir veltījums lielajām bailēm no briesmu pilnās nākotnes," par izstādi stāsta Egons Peršēvics.

Visi šajā izstādē skatāmie darbi runā par neizbēgamā kara tēmu, kas ļoti sasaucas ar aukstā kara laikā valdošo sabiedrības noskaņojumu, kad cilvēki tika biedēti ar lielo briesmīgo "bubuli", kas kuru katru brīdi nāks un darīs savus necilvēcīgos posta darbus. Šī izstāde ir skats no malas uz lielo puiku spēlītēm, kurās mēs visi esam spiesti piedalīties. "Laiki šķiet jau gaužām seni, kad divas ideoloģiski nemaz ne tik atšķirīgas impērijas mērijās ar "krāniņiem", un labi ka tā. Labāk, lai sacenšas par to, kura atbalstītie mākslinieki ir visradošākie, zinātnieki visgudrākie un sportisti visveiklākie. Labāk lai šauj ar raķetēm kosmosā mērkaķus, nevis atombumbas," saka tēlnieks.

Tēlnieks Egons Peršēvics, kura pēdējā laika ievērojamākais mākslas projekts ir Daugavpils Marka Rotko mākslas centra spoku zirga skulptūra, ir jau vairākus gadus Liepājā rezidējošs mākslinieks, kas aktīvi piedalās izstādēs un mākslas akcijās kopš 2006. gada. 2008. gadā Egons Peršēvics pārstāvēja Latviju vērienīgajā "Starptautiskajā Tēlniecības kvadriennālē" Rīgā. Pēdējo gadu laikā tēlnieka darbi tiek izstādīti mākslas telpās arī ārpus Latvijas – Ukrainā, Somijā un Lietuvā. 2010. gadā viņš absolvējis bakalaura studiju programmu, savukārt 2013. gadā maģistra studiju programmu pie asociētās profesores Olgas Šilovas Latvijas Mākslas akadēmijas tēlniecības nodaļā.

Egona Peršēvica personālizstāde "Бaидиес!" Jūrmalas Kultūras centra izstāžu zālē bez maksas katru dienu (izņemot sestdienas) no pulksten 13.00 līdz 18.00 būs skatāma līdz pat 8. novembrim.