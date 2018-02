Latvijas Fotogrāfijas muzejā 1. martā tiks atklāta fotogrāfa Kārļa Berga personālizstāde "Re, ko Dievs sadarījis", portālu "Delfi" informē muzeja pārstāvji.

Re, ko Dievs sadarījis" ir fotogrāfiju sērija – konceptuāls vēstījums par to, ka šobrīd cilvēki, pateicoties mūsdienu tehnoloģijām, ir pastāvīgā tiešsaistē un ļoti ātri sasniedzami. Izstādē var apskatīt darbus, kas tapuši laikā no 2016. līdz 2017. gadam. Šī izstāde parāda izmaiņas Latvijas sabiedrībā un pat dabas ainavās, kuras cilvēki paši vairs nemana.

Projekta mērķis ir aicināt cilvēkus paskatīties uz šā brīža pasaules tehnoloģiju attīstības pakāpi un padomāt par sabiedrības nepārtraukto esību "online" (tiešsaistē). Cilvēki ir vienmēr gatavi komunicēt ar dažādu "gadžetu" starpniecību, zvanot, sūtot ziņas un e-pastus, parādot savas ikdienas gaitas fotogrāfijās un video, bet tikai retais domā par to, kas priekš tā visa ir nepieciešams, lai cilvēki varētu jebkurā laikā un vietā sazināties viens ar otru. Projekts nav iecerēts kā kritika, bet gan kā iespēja paskatīties, kur sabiedrība šobrīd nonākusi savā attīstībā, un padomāt, kādas varētu būt tālākās attīstības iespējas un veidi.

1844. gadā Samjuels Morze nosūtīja pirmo ziņu, izmantojot telegrāfa līniju no Baltimoras uz Vašingtonu, ar tekstu "Re, Ko Dievs sadarījis". Kopš tā brīža informācija var ceļot ātrāk nekā jebkurš cilvēkam pieejamais transports. Jebkura vieta Latvijā digitāli ir tikpat pieejama kā Londonas centrs vai attāls nostūris Kolorādo štatā, Amerikā. Autors dokumentējis dažādas ar komunikāciju saistītas iekārtas – radio torņus, IT centrus, interneta apmaiņas centrus, datu uzglabāšanas vietas, zemūdens kabeļus, pie kuriem cilvēki ir tā pieraduši, ka ainavā tos pat neievēro. K. Bergs ir fotografējis cilvēkus, kuri runā pa telefonu, ir iegrimuši sarunā. Skatoties uz viņiem, rodas sajūta, ka viņi atrodas divās vietās vienlaicīgi, viņi it kā staigā pa Londonas centru, bet reizē arī gandrīz atrodas pie sava sarunu biedra. Fotogrāfs aicina iztēloties, kā šī telefonsaruna ceļo cauri šīm ainavām, lai nonāktu pie otra sarunu biedra.

Kārlis Bergs (1990) ir latviešu fotogrāfs, kas studējis fotogrāfiju Andreja Granta meistarklasē un ISSP skolā (2011-2013). Viņš ir mācījies vienu gadu Čikāgas Mākslas institūta skolā, vēlāk pārgājis uz Braitonas Universitāti, lai iegūtu bakalaura grādu tēlotājmākslā. Savā darbā viņš cenšas pētīt to, kas padara mūs par cilvēkiem, viņš attēlo neizskaidrojamo saiti, kas mūs visus vieno. Jaunajam fotogrāfam ir iznākušas jau divas fotogrāmatas – "Between the Lake and the Sea" (2014) un "Once a Dream Did Weave a Shade" (2017). Abas grāmatas viņš veidojis pats savām rokām, šujot un līmējot tipogrāfijā nodrukātās loksnes. Pirmajā autors dokumentējis zvejnieku ikdienu Bērzciemā pie jūras, bet jaunākajā grāmatā reflektē par cilvēku kaislību pret futbolu. Viņa darbi publicēti arī izdevumā "Latvijas Fotogrāfija 2017".