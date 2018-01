26. janvārī galerijā "427" tiks atklāta kanādiešu mākslinieka Adama Šiu-Janga Šova personālizstāde "Devīgie nervi", portālu "Delfi" informē galerijas saimnieks, mākslinieks Kaspars Groševs.

Ar šo izstādi galerija "427" iesāk savu 2018. gada programmu un vienlaikus noslēdz ziedojumu vākšanas kampaņu pūļa finansējuma vietnē "Indiegogo".

Adams Šiu-Jangs Šovs savu izstādi ievada ar recepti "21. gadsimta O.L.A.", versiju par ķīniešu metodi "pídàn", kas ļauj dažādas delikateses, piemēram, pīles olas saglabāt ilgu laika periodu: "Uzvāri tēju, izmantojot melnās tējas lapas, verdošā ūdenī ar attiecību viens pret astoņi. Kad tā uzvārījusies, ļauj tējai ievilkties vienu stundu, lai tā kļūtu stiprāka.

Izmantojot palielāku trauku, savieno jūras sāli, koka skaidas, ogļu skaidas un kalcija oksīdu. Šis sārmaino savienojumu sajaukums palīdzēs iedarbināt konservācijas procesu. Kad tēja ievilkusies, maisījumam pievieno trīs tējas tases un arī izkāstās lapas. Sparīgi maisi, pievienojot atlikušo tēju pēc vajadzības, līdz sasniegta vircveidīga konsistence. Apsveriet iespēju lietot lateksa cimdus, jo maisījums ir kodīgs un var bojāt ādu.

Ielieciet sārmainajā maisījumā sešas pīles olas, pamatīgi tās noklājiet un lieciet nostāvēties 15 minūtes. Piepildiet otru trauku ar rīsu miziņām. Kad olas ir bijušas iegremdētas 15 minūtes, lieciet tās mizu traukā, lai tās iegūtu vienmērīgu apvalku. Maigi piespiediet, ja nepieciešams, lai nodrošinātu veiksmīgu saķeri."

Adams Šiu-Jangs Šovs (dz. 1987. gadā Edmontonā, Kanādā) šobrīd dzīvo un strādā Berlīnē. Viņš ir ieguvis maģistra grādu (MFA) Karaliskajā mākslas institūtā Stokholmā (2016) un bijis viesstudents "Piet Zwart" institūtā Roterdamā (2015), viņš arī absolvējis "Emily Carr" mākslas universitātes bakalaura programmu Vankūverā, Kanādā (2013). Starp nesenākajām izstādēm ir "Jugend ist Trunkenheit ohne Wein", Bāzelē (2018), "Vinegar stone and the language of flowers", Toronto (2017), "Gabinete de Moda", Lisabonā, "Grounds for Magical Thinking", Londonā (2017), "Peach", Amsterdamā (2016), un citas. "Devīgie nervi" ir Adama Šiu-Janga Šova pirmā izstāde Latvijā.

Galerija "427" dibināta 2014. gadā ar mērķi "izdzīt velnu no laikmetīgās mākslas".

Izstāde apskatāma no 31. janvāra līdz 1. martam, trešdienās un ceturtdienās no pulksten 16.00 līdz 19.00. Citos laikos izstādi iespējams apskatīt, iepriekš piesakoties. Ieeja izstādē bez maksas.