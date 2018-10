9. oktobrī galerijā "427" tiks atklāta portugāļu mākslinieka Karlosa Noronjas Feijo izstāde "pilienam visumā ir pašam savi visumi", portālu "Delfi" informē galerijas saimnieks Kaspars Groševs.

"Iepilini pilienu visumā. Ņemot vērā tēmas kosmiskos izmērus, sekas var būt niecīgu, tomēr bezgalīgu atbalsu kopums. Kosmoloģisks mise-en-abîme. Portāli, kas atver spējus tuneļus uz paralēliem visumiem. Vai uz spoguļiem noklāto "bezgalības telpu", kur atspulgi atkārtojas atkal un atkal, līdz tie samazinājušies līdz kniepadatas izmēram, vienlaikus turpinot atkārtoties," izstādes pavadošajā tekstā raksta Anja Harisone.

Karloss Noronja Feijo (dz. 1981. gadā Lisabonā) patērē, pretstata un rada medijus kā pētījumus par lokālo, globālo un kultūras identitāti, pielāgojot kultūrvēsturiski nozīmīgus attēlus, vietas un simbolus kā radošu iejaukšanos nozīmēs, radot gandrīz patvaļīgu veidu, kā kultūrvēsturiskā nozīmība tiek interpretēta.

Noronja Feijo ieguvis doktora grādu Londonas Karaliskajā koledžā un dzīvo un strādā Lisabonā, Londonā un Maskavā. Mākslinieka nesenākās izstādes notikušas laikmetīgās mākslas muzejā "Garage" Maskavā, Viļņas laikmetīgās mākslas centrā (CAC), "narrative projects" Londonā, "3+1 Arte Contemporânea" Lisabonā, Nacionālajā laikmetīgās mākslas muzejā Lisabonā, CCA Londonderry/Derry Ziemeļīrijā un citur.

Noronjas Feijo darbi iekļauti "Thames & Hudson" izdevumos "The Art of Not Making: The New Artist/Artisan Relationship", kā arī "Nature Morte: Contemporary Artists Reinvigorate the Still Life Tradition". Viņa darbi atrodas vairākās privātās un publiskās mākslas kolekcijās, tostarp "MAAT—Fundação" EDP Lisabonā, "Saatchi Collection" Londonā un MAR – Riodežaneiro mākslas muzeja kolekcijā.

No 2009. līdz 2014. gadam Noronja Feijo vadīja radošo projektu telpu "The Mews Project Space" Londonas austrumos.

Galerija "427" dibināta 2014. gadā ar mērķi kārtot, izjaukt, pārkārtot un no jauna izjaukt laikmetīgās mākslas komponentes.

Izstāde apskatāma no 9. oktobra līdz 8. novembrim, trešdienās, ceturtdienās un piektdienās no pulksten 16.00 līdz 19.00. Citos laikos izstādi iespējams apskatīt, iepriekš piesakoties. Ieeja izstādē bez maksas.

Galerija "427" atrodas Stabu iela 70, Rīgā.