No 29. maija līdz 21. jūlijam galerijā "Alma" būs skatāma mākslinieces Evelīnas Vidas (Deičmanes) un komponista un saksofonista Andrē Vidas izstāde "Kopā viens". Lai arī mākslinieku pāris kopā sadarbojušies jau iepriekš, šī būs viņu pirmā kopizstāde, portālu "Delfi" informē galerijas pārstāvji.

Izstāde iecerēta kā meditācija, kas ar video, keramikas un mehānisku objektu starpniecību, ritmiskos mūzikas ciklos ieskanēsies galerijas "Alma" telpās.

Izstādi ievada video instalācija "Kopā viens", kurā, līdzīgi kā mūzikas mēģinājumā, viens cilvēks "spēlē" otru. "Kopā viens" iedrošina skatītāju ieklausīties un nojaust abu personu iedarbību un ietekmi vienam uz otru, vienlaicīgi saglabājot savu patstāvīgo esību.

Līdzās atrodas telpisks objekts "Atgādinājums", veidots no svētku eglītes elementiem un paštaisītiem pūšamiem instrumentiem. No neparastā instrumenta mutes vienmuļi dūc mūzikas kompozīcija, kas rosina atmiņas par laimes brīžu dziļākām kopsakarībām.

Kā kustīgs, ceļojošs akmens cepure ir veidots darbs "Wanderlust", šķērsojot galeriju tas atduras pret dažādiem priekšmetiem. Akmenim saduroties ar citiem objektiem noskan zvaniņš un "Wanderlust" maina virzienu meklējot brīvību un turpinot ceļot. Iespējams, "Wanderlust" ir viens no pasakās minētajiem akmeņiem, kuru spēks ir pietiekoši liels lai ierastas lietas neatgriezeniski pārvērstu akmeņos.

Pārejas un pārvērtību procesa atainojumam pasakās un teikās svarīgs ir tēls, kuram tiek piedēvētas īpašas spējas ietekmēt visuma kārtību un pārcelties no vienas pasaules otrā. Arī mūsdienās pastāv cilvēku grupas, kuras vēlas sasniegt šādu starpposmu praktizējot dažādas meditācijas formas. Video un skaņas instalācija "Divi soļi uz priekšu un viens solis atpakaļ" no ārpuses atgādina mālā veidotu planētu, bet tās iekšpusē vistas, guru dziesmas pavadījumā, izpilda maģisku rituālu deju.

Telpas pretējā pusē būs redzama skulpturāla sala "Zemu lidojošs mākonis", kura ir klāta ar putnu un koku zīmējumiem. Galerijas koka grīda pārtop par jūras plašumu. Šī skaņu instalācija ir tapusi iedvesmojoties no Lorensa Veinera (Lawrence Weiner) tekstuālā darba "The Wight of the Light / From Above…".

Izstādes "Kopā viens" darbu periodiski raidītie mūzikas viļņi iezīmē to acumirklīgo klātbūtni telpā. Sasaucoties savā starpā mākslas darbi rada trauslu, nemitīgi mainīgu noskaņu un nojausmu pa cilvēku, objektu un vides savstarpējo saikni.

Darbi "Wanderlust" un "Zemu lidojošs mākonis" tapuši sadarbībā ar Beatrisi Gori un Agnesi Sidrevicu.

Izstādes atklāšana 26. maijā plkst. 17.30 galerijā "Alma" Rūpniecības ielā 1, Rīgā.