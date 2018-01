Galerijā "Bastejs" no 1. februāra būs skatāmas divas jaunas izstādes – Sofijas Šellares "Purple saturday / Purpura sestdiena" un Sabīnes Vekmanes "Nāve ūdenī", portālu "Delfi" informē galerijas pārstāvji.

"Izstādes darbi ir kā refleksija par laika mirklību, kur krāsa un tonalitāte ir kā atsauce un asociācija ar kādu konkrēti piedzīvotu brīdi – viens skūpsts var šķist drīzāk violets, savukārt vakardiena – izteikti zila. Iedvesmu šai darbu sērijai smēlos, fotografējot ar "Polaroid" kameru, kur arī pats fotografēšanas process ir kā neveikli centieni pārejošo mirkli iemūžināt un saglabāt taustāmā formā. Izmantojot fotofilmas kasetes, kurām beidzies termiņš, fotokartiņās parādās neparedzami brāķi un nepilnības, kas vēl vairāk pastiprina mirkļa trausluma izjūtu," savu veikumu komentē Sofija Šellare

Sofija Šellare absolvējusi Latvijas Mākslas akadēmijas audiovizuālās mediju mākslas nodaļu 2009. gadā, iegūstot bakalaura grādu, bet 2011. gadā – maģistra.

Nozīmīgākās izstādes:

2015: "Map of the new art", Lučano Benetona projekta "Imago Mundi" ietvaros. Venēcija, Itālija;

2014: "5cm", galerija "Ziema", Rīga;

2013: NunoCorreia (PT/FI) radošā darbnīca "AVVX AVVX visual music with vector"; graphics",AltFabLab, Helsinki, Somija. Alternative Audio Visual Event festivāla ietvaros;

2012: "Lielais mazajā",Arhitektu savienība, Rīga;

2011: "Perspektīva",Baltās nakts 2011 projekta ietvaros, RISEBA arhitektūras un mediju telpa;

2009: "Kultūrbloks", VEF teritorijas korpuss, Rīga;

2009: "NOMA 00-10", Kr.Valdemāra 18 telpās, Rīga;

2009: "Pašportrets", Latvijas Mākslinieku savienība, Rīga.

Savukārt Sabīnes Vekmanes izstādes naratīvs balstīts uz zemūdens pasauli, tēlus abstrahējot un akcentējot to mistisko skaistumu un bīstamības klātesamību. "Ienirt ūdenī nenozīmē tajā iekrist, tā ir izvēle skatīt skaistumu, kas nav iespējams bez dziļuma. Un dziļums – reti iespējams bez bīstamības," skaidro māksliniece. "Izstādes ideja balstās personīgā pārdzīvojumā. Snorkelējot un nirstot Sarkanajā jūrā, dažkārt sanāca aizrauties un aizpeldēt pārāk tālu. Turpceļš bijis burvīgs piedzīvojums, bet atpakaļceļam var pietrūkt spēka, tāpēc, nonākot krastā, aizdomājos par nāves iespējamību. .. Līdzīgi kā sapņojot ko patīkamu - dažkārt negribas pamosties un sapni pārtraukt - es domāju par to, kas notiktu, ja ūdenī pavadītu ilgāku, daudz ilgāku laiku. Fantazēju, kā izskatās radības, ko neizdevās satikt."

Sabīne Vekmane beigusi Latvijas Mākslas akadēmijas grafikas nodaļu, kā arī pasniedz sietspiedi LMA un grafikas darbnīcā "Luste".

Nozīmīgākās izstādes:

2016: "Mīlestība nesāp", kafejnīcā "Darbnīca", Liepāja;

2015: "Ledus hokejs", Kalnciema kvartāla galerija;

2014: "Imago Mundi" Luciano Benetton mākslas kolekcijai un katalogam "Grafika-S", Rīgas Mākslas Telpa;

2011: "Kaļiņingradas Grafikas biennālē" iegūta II vieta un prēmija, Kaļiņingradas Mākslas galerija;

2009: "Vielmaiņa", Latvijas nacionālais Mākslas muzejs.

Izstādes atklāšana – 1. februārī pulksten 18.00. Izstāde būs apskatāma līdz 23. februārim.