Galerijā "Daugava" no 22. marta būs skatāma mākslinieka Osvalda Zvejsalnieka gleznu izstāde "Vasara Latgalē. Vasara Lietuvā" izstāde, portālu "Delfi" informē galerijas pārstāvji.

Izstādē "Vasara Latgalē. Vasara Lietuvā" eksponētas plenēros tapušās gleznas. Starptautiskie plenēri notiek regulāri gan Latgalē, gan Lietuvā. Tajos piedalās arī mākslinieki no citām valstīm, piemēram, no Krievijas, Itālijas un citām valstīm. Glezniecības plenēri, kas bija piemirsti 20. gadsimta pēckara periodā, tagad atgūst savu agrāko autoritāti un kļūst arvien populārāki.

"Plenēros piedzīvotā attēlojums pārsteidz un saista, iespējams, ka to var skaidrot ar to, ka kompozīcijās akcentēts priekšplāns, bet perspektīva it kā ir relatīva, tikai jaušama, jo gleznotājam galvenais ir nevis skats nākotnē, bet tieši šodiena, kad glezna top, un atmiņās emocijas vēl joprojām ir dzīvas. Tieši šajā gleznošanas priekā, nedomājot par iztēles sabalansētību ar realitāti, ir skaidrojama Osvalda Zvejsalnieka gleznu burvība," raksta izstādes veidotāji.

Gleznotājs ir dzimis 1944. gada 21. martā Varakļānos, beidzis Latvijas Mākslas akadēmiju un kopš 1971. gada piedalās profesionālajās tēlotājas mākslas izstādēs. Osvalds Zvejsalnieks ir sarīkojis vairākus desmitus personālizstādes, regulāri piedalās starptautiskajos plenēros un grupu izstādēs gan Latvijā, gan ārvalstīs. Šobrīd viņš ir Latvijas Mākslas akadēmijas profesors, Rēzeknes Dizaina un mākslas vidusskolas direktors.

Galerija "Daugava" atrodas Rīgā, Ausekļa ielā 1. Izstāde aplūkojama līdz 22. aprīlim.