Galerijā 'Istaba' atklāta Latvijas pankroka patriarha Dambja personālizstāde

Galerijā "Istaba" atklāta Latvijas pagrīdes mūzikas dzīves aktīvista, leģendārās pankroka grupas "Inokentijs Mārpls" līdera Dambja personālizstāde "Mīlestības vārdā", portālu "Delfi" informē galerijas pārstāvji.

Izstāde ir galerijas "Istaba" dāvana Dambim viņa 50. dzimšanas dienas gadā un akcentē viņā mītošo mākslinieka gēnu, dienasgaismā izvelkot viņa zīmējumiem pilnās mapes. Izstādē būs apskatāmas arī Dambja eļļas gleznas, apgleznotās ģitāras, sniegts neliels ieskats viņa "handmeidā" jeb pašdarināto koncertu plakātu, grupas koncertu karogu, skatuves tērpu un rotu krājumos.

Kā uzsver izstādes veidotāji, Dambja (īstajā vārdā Raimonda Lagimova) zīmējumu daudzums ir grūti aptverams un izstādē eksponēta vien daļa no tiem. Viņa zīmējumi nav sveši viņa fanu lokam un tiem, kas seko Latvijas mūzikas dzīvei. Liels daudzums no tiem redzami viņa izdotajos un noformētajos albumos, daudzi valkā Dambja pašrocīgi sietspiedē apdrukātos kreklus ar viņa radīto "Inokentija Mārpla" simboliku, pie krūtīm piespraužot kādu no Dambja nozīmītēm.

"Dambis pats nav no tiem, kas pa pilsētu staigā pelēks un neuzkrītošs, vien savos zīmējumos klusi atklājot savu iekšējo pasauli... Viņš jau gadu desmitiem ir viens no retajiem īpašajiem tēliem Rīgas ielās, kas ir vizuāli noformējies no galvas līdz kājām, pie tam "nespeciāli", bet saskaņā ar savu būtību un vizuālo gaumi, kas "nāk no iekšām"," raksta galerijas pārstāvji.

Dambim bērnībā bijis tuvs kontakts ar viņa vectēvu gleznotāju Aleksandru Lagimovu. No turienes arī izpratne par kompozīciju, par mākslu un tās klasiskajām vērtībām. Dambim raksturīgs izteikti savs rokraksts – daži viņa zīmējumi "velk" uz Pikaso, daži uz Miro. Dambis zīmē uz visādām strēmelēm, papīru atlikumiem, lietotām aploksnēm. Aizpilda visus tukšos laukumus. Izmanto papīru. Dambis sevi kā mākslinieku neafišē, viņš ir autodidakts, nav mācījies pat mākslas skolā. Lietišķajos stāties esot gribējis, bet neesot mēģinājis, jo droši vien nebūtu pieņemts sliktā raksturojuma dēļ. Padomju gados, stājoties citā skolā, bija vajadzīgs raksturojums no iepriekšējās macību iestādes, ar ko Dambim tobrīd, stāvot pie Latvijas pankroka šūpuļa, būtu bijušas problēmas.

Dambis pazīstams kā rokgrupas "Inokentijs Mārpls" un eksperimentālā projekta "Amorālā Psihōze" dalībnieks, spēlē diskotēkas, radio "Naba" svētdienu vakaros vada raidījumu "Bitīt matos", kas veltīts vietējai mūzikai, izdod neatkarīgās mūzikas izlases "Odekolons", "Latvijas Punk/HC" un metālmūzikas izlases "Latvijas metāls".

Par godu izstādei galerija Istaba laidusi klajā Dambja pastkartīšu kolekciju. Izstādes laikā Istabā būs iegādājami Dambja apdrukātie krekli un cita produkcija. Izstādi iekārtojusi Linda Lūse.