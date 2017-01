Šā gada 6. janvārī plkst. 18.00 jaunajā radošajā galerijā "Sukubs" Krišjāņa Valdemāra ielā 8 notiks mākslinieka Igora Bernāta izstādes "Laika skaņa" atklāšana. Izstāde galerijā "Sukubs" būs skatāma visu janvāra mēnesi, pavēstīja galerijas "Sukubs" radošā direktore Inga Rūtentāle.

Igors Bernāts darbojas glezniecības jomā. Kopš Mākslas akadēmijas absolvēšanas 1993. gadā aktīvi piedalās izstādēs. Strādā par zīmēšanas, gleznošanas skolotāju Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā. Kopš 1992. gada ir Latvijas Mākslinieku savienības biedrs.

"Mani jaunākie darbi ir saistīti ar laika sajūtu sevī, ar pasauli un pieredzi. Tas ir mēģinājums atteikties no saturiskām lietām, pietuvoties savai absolūtas glezniecības izpratnei," par jaunajā izstādē skatāmajiem darbiem saka mākslinieks.

Jaunā radošā galerija "Sukubs" radusies kā iedvesma no leģendārās 20. gadsimta 20. gadu Rīgas kafejnīcas "Sukubs", kas piederēja mākslinieka Romana Sutas mātei Natālijai. Tālaika "Sukubā" dzima daudzas radošas idejas, jo šeit pulcējās literāti, dzejnieki, mākslinieki, mūziķi, tēlnieki un citi radošo profesiju pārstāvji. Vārds "Sukubs" savulaik tapa kā sakausējums no divu 20. gadsimta sākuma avangarda mākslas virzienu – supremātisma un kubisma – pirmajām zilbēm. "Mēs gribam pārņemt to ideju, ka te satiekas dažādu mākslu pārstāvji un mijiedarbojoties rodas kaut kas jauns," saka jaunā "Sukuba" idejas autore māksliniece Veronika Plaude. Jaunā "Sukuba" telpās ir vieta izstādēm un neliels stūris kafejnīcai. Nedēļas nogalēs iecerēti regulāri radošie vakari.