Kāds mākslas vēstures entuziasts ar segvārdu "halfabluesky" izveidojis Eiropas valstu slavenāko mākslas darbu karti, aicinot atpazīt katras valsts kontūrā iekļauto gleznu. Kopumā kartē izmantoti 44 autoru darbi. Ar autora atļauju publicējam karti portālā "Delfi".

Latvijas kontūrā iekļauts fragments no latviešu glezniecības pamatlicēja Jaņa Rozentāla darba "No baznīcas" fragments. Mākslinieka diplomdarbs, kas datēts ar 1894. gadu, ir viena no viņa vispopulārākajām gleznām. Atgādinām, ka pērn ar dažādiem pasākumiem, tai skaitā vērienīgu retrospektīvo izstādi Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, tika svinēta Rozentāla 150. jubileja.

Mūsu ziemeļu kaimiņu igauņu populārākās mākslas darbs ir Adamsona-Erika glezna "Puskaila meitene strīpainos bunčos", savukārt Lietuvā izvēlēts Mikolaja Konstantīna Čurļoņa darbs "Karaļu pasaka". Baltkrievijas teritorijā atrodams Marka Šagāla darbs "Zaļais vijolnieks".

Norvēģijas kontūrā var atpazīt slaveno norvēģu ekspresionista Edvarda Munka gleznu "Kliedziens", savukārt Itālijas kontūru rotā viens no visu laiku noslēpumainākajiem glezniecības šedevriem – Leonardo da Vinči "Mona Liza". Par Nīderlandes populārāko mākslas darbu izvēlēts Johannesa Vermēra meistardarbs "Meitene ar pērļu auskaru".

Austrijas kontūrā var saskatīt Gustava Klimta darbu "Skūpsts", bet Beļģijas kartē atrodams sirreālista Renē Magrita "Cilvēka dēls".

Spānijas teritorijā neapšaubāmi atrodams Pablo Pikaso "Gernika", savukārt Francijas kontūru piepilda impresionista Kloda Monē darbs "Saullēkts".

Interesanti, ka par Dānijas slavenāko mākslas darbu atzīts Kopenhāgenas simbols – Edvarda Eriksena 1913. gadā radītā bronzas statuja "Mazā nāriņa".