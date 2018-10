Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā (DMDM) ir noslēgusies ekspresizstāde "Matter to Matter", kas sniedza iespēju skatīt Londonas Dizaina biennāles 2018 žūrijas balvu ieguvušo Artūra Analta interaktīvo instalāciju. Vienpadsmit dienās – no 17. līdz 28. oktobrim – ekspozīcija piesaistīja 8716 interesentu uzmanību, portālu "Delfi" informē Latvijas Nacionālā mākslas muzeja (LNMM) pārstāvji.

Svētdienā, 28. oktobrī, noslēdzošajā izstādes dienā to apskatīja 2327 cilvēki, kas ir visaugstākais vienas dienas apmeklētāju skaits Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja izstāžu vēsturē. "Matter to Matter" kļuvusi arī par hitu sociālajos medijos, kur "Instagram" ar interaktīvo instalāciju saistīto attēlu skaits neilgā laikā sasniedza teju tūkstoti.

Projekta kuratore, Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja vadītāja Inese Baranovska: "Dalībai Londonas Dizaina biennālē mērķis bija popularizēt Latviju, uzsverot mūsu spēju uz dizainu paskatīties no laikmetīgas perspektīvas, domājot par tā nākotni, atbildību un iejūtību, par dizainu, kas kalpotu cilvēkam. Artūra Analta instalācija "Matter to Matter" aicina skatītāju līdzdarboties, padomāt par cilvēka radītajiem "nospiedumiem dabā". Tas ir emocionāls darbs, kas balstīts uz dažādām uztveres maņām: redzi, tausti, dzirdi un smaržu."

"Matter to Matter" instalācijas iedvesmojošo efektu apliecina daudzie ieraksti Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja atsauksmju grāmatā. Tas salīdzināts ar vilcienu Ņujorkā, kas pa ceļam iebrauc Latvijas mežā, tāpat uzvērta tā vienkāršība un ģenialitāte, kā arī attīrošais spēks.

"Lai gan dzīvoju Siguldā, kur visapkārt ir daba savā krāšņumā, izstādē sajutu rīta loga vēsumu un pērkona attālināšanās sajūtu. Paldies, māksliniek! Lieliski!" raksta kāda ekspozīcijas apmeklētāja.

"Matter to Matter" ir instalācija, kurā izmantoti dabīgi materiāli (koks, ūdens) un atspoguļota dabas loma Latvijas kultūrā un ikdienā. Mākslas objekta autors Artūrs Analts iedvesmojies no savas dzimtās pilsētas Rīgas un tās apkārtnes mežiem, kurus ietekmē Baltijas jūras tuvums, veidojot unikālu gaisotni un klimatu. Eksponētajā darbā to iemieso zaļā stikla siena, kas ar eksperimentālu tehnoloģiju starpniecību nodrošina dabīgu ūdens agregātstāvokļa pārejas procesu no gāzes līdz šķidrumam. Vizuāli vienkāršā stikla pamatne ar "maģisku" efektu pārtop par interaktīvu platformu komunikācijai, kas rekonstruē visiem zināmu fizikālu parādību – kondensāciju. Izstādes apmeklētāji tiek aicināti uz stikla virsmas atstāt pašiem savu vēstījumu, gluži kā bērnībā, kad tika zīmēts uz norasojuša loga.

Instalācijas sastāvdaļa ir "Statistikas sols", uz kura katrs var piesēst, lai izbaudītu zaļās rasojošās sienas meditatīvo burvību. Kokmateriāli ir Latvijas lielākais eksports; funkcionālais sols reizē arī izglīto skatītājus par Latvijas mežiem un valsts ekonomiku: tas izgatavots no 13 Latvijā augošo mežaudžu sugu koksnēm atbilstoši to procentuālai platībai.

Jau ziņots, ka Eiropā un pasaulē jau augsti novērtētā latviešu dizainera Artūra Analta interaktīvā instalācija "Matter to Matter" šogad Londonas Dizaina biennālē (London Design Biennale, LDB) pirmo reizi pārstāvēja Latviju un ieguva žūrijas Zelta medaļu kategorijā "Labākais dizains" (London Design Biennale 2018 Best Design Medal). Biennāle ar devīzi "Emocionālie stāvokļi" ("Emotional States") norisinājās no 4. līdz 23. septembrim starptautiski nozīmīgajā radošo industriju un mākslas pasākumu centrā "Somerseta nams" ("Somerset House"), apvienojot 40 dažādu valstu, pilsētu un teritoriju ekspozīcijas, kas radoši un provokatīvi rosināja apmeklētājus atklāt, kā dizains spēj ietekmēt un virzīt emocijas, izaicināt, iepriecināt, pārsteigt un izglītot.

Dalība šajā vērienīgajā dizaina nozares forumā norisinājās, svinot Latvijas valsts simtgadi.