Iznācis Gunāra Janaiša foto albums 'Personības un laikmets'

Izdevniecība " Neputns " laidusi klajā Gunāra Janaiša foto albumu, kurā iekļautie portreti tapuši laika posmā no 20. gadsimta 60. gadiem līdz mūsdienām. Attēlus papildina Janaiša rakstītas atmiņas, pārdomas par portretētajiem – Kurtu Fridrihsonu, Birutu Baumani, Lūciju Garūtu, Vizmu Belševicu, Jāni Stradiņu, Imantu Ziedoni u. c.

""Fotogrāfs Gunārs Janaitis" — tas jau ir vēsturiski nostiprinājies jēdziens. Gluži kā sava īsteni trauksmainā laikmeta notikumu un personību dokumentētāja Viļa Rīdzenieka vārds", raksta mākslas zinātniece Laima Slava. "Jau vismaz pusgadsimtu arī Gunāra Janaiša sniegums pastāv kaut kur mūsu apziņas telpā, domājot par Latvijas kultūras dzīvei nozīmīgiem tēliem, personību atveidiem, saglabātām, laika ritējuma nepielūdzamībai atņemtām sejām."

Pats autors saka: "Albumgrāmata "Personības un Laikmets" ir notikusi. No tās nāk personību skatieni uz mums no pagātnes, nāk skatieni no sejām, ar kurām vēl esam tagadnē. Katrai sejai ir vārds, profesija, biogrāfija un mantojums savas zemes nākotnei. Kas uz pasaules ir interesantāks par seju? Lielās naudās novērtēts dārgakmens? Zelta stienis? Uzmanību piesaistošs robots? Pasaules seju neaptveramais atlass… Seja ir skatiens, seja ir doma, seja ir dzīvības kods."

Foto: Publicitātes foto

Albumā ir 128 personības 231 fotogrāfijā. Liela daļa no tām tapušas laikā, kad Gunārs Janaitis strādāja laikrakstā "Literatūra un Māksla". ""Literatūra un Māksla" bija kā tramplīns, iespēja. Es varēju ar pilnu krūti darīt to, kas man patiešām patika." saka Janaitis. "Lai cik paradoksāli tas izklausītos, man tas bija reizē grūts, bet laimīgs laiks. Laimīgs tādā ziņā, ka bija man būtisks, svarīgs, noderīgs. Pats laikmets arī ir mozaīka, tas nav viengabalains. Ja sadalām pa desmitgadēm, tad padomju laika septiņdesmitie gadi ne tikai manā dzīvē bija gandrīz viscilvēcīgākie. Vēl gribu piebilst, ka laimes sajūta "Literatūrā un Mākslā" bija no tā, ka tas bija patiesi progresīvs laikraksts. Mēs vienmēr jutām sevi taisnības pusē."

Albuma ievadā Laimas Slavas saruna ar Gunāru Janaiti. Albuma dizainu veidojis Juris Petraškevičs.