Oktobrī klajā nācis vizuālo mākslu šurnāla "Studija" 116. numurs, tā centrālā tēma – mākslas atklātā (vai slēptā) patiesība – pēcpatiesība.

Filozofs Artis Svece analizē "pēcpatiesības pasauli": "Mēs uzticamies māksliniekam nevis tad, kad viņš ir objektīvs, bet tad, kad viņš ir godīgs, atklājot mums to, ko no sava skatpunkta ir pamanījis." Publicists Kirils Kobrins raksta par dažādām izvēlēm, ko veic mākslinieki, kas – varbūt arī netīši – sagroza vēstures faktus un maina publikas viedokļus. Viņa secinājums – māksla "izceļ, padara košāku un acīmredzamāku to, ka mūsu pasaulē, mūsu realitātē gandrīz viss ir meli un blēņas, ar vienu izņēmumu. Šis izņēmums ir māksla."

Māksliniece un kuratore Elena Pērlmena (Ellen Pearlman) raksta par dažādām sakarībām atbalstītajos pētniecības projektos, kas attīsta novērošanas tehnoloģijas: "Ja jums šķiet, ka tiek uzraudzīti tikai tādi tīkli kā internets un tālruņa komunikācija, jūs daudz ko vēl neapjaušat."

Prof. Dr. art. Andris Teikmanis atskatās uz jūlijā Rīgā notikušo NATO Stratēģiskās komunikācijas konferenci "The Riga StratCom Dialogue 2017", izvērtējot stratēģiskās komunikācijas lomu arī mākslas vēsturē un nākotnē.

Numura intervijā mākslas zinātniece Ieva Astahovska sarunājas ar documenta 14 kuratori Kendisu Hopkinsu – par antropoloģiju, sāmu mākslu un politikas lomu mākslā. Ceļojumā laikā ved kurators un mākslas kritiķis Andris Brinkmanis, aprakstot teātra režisores Asjas Lācis dzīves gaitas un sasniegumus.

"Kaņepa gleznotāja karjera ir neparasta liecība par indivīdu, kurš atrodas dažādu ietekmju un sabiedriski politisku formāciju krustpunktā un tai pašā laikā atsakās tās konsekventi pieņemt." – Tā par Rolandu Kaņepu raksta Kārlis Vērdiņš, atklājot gan gleznotāja daiļrades, gan personīgās dzīves aspektus.

Atceroties septembrī Karla fon Stricka villā notikušo Ilmāra Blumberga darbu izstādi "Paliks tikai lidojuma sajūta", lasiet Imanta Tilberga vēstuli draugam.

Kā allaž, "Studija" piedāvā arī Latvijas un pasaules izstāžu un mākslas notikumu recenzijas un iesaka redzēšanas vērtas ārvalstu izstādes. Numura notikums – "Survival Kit" jau 9. mākslas festivāls. Numura grāmata – Jāko Hemēns-Antila "Islāma rokasgrāmata".

Žurnālu "Studija" izdod izdevniecība "Neputns" ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu. Žurnāla galvenā redaktore Inga Bunkše (e-pasts: inga@studija.lv).

