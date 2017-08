Piektdien, 18. augustā, plkst. 18.00 Latvijas Nacionālais mākslas muzejs aicina uz otro "Sarunu muzejā" Zuzānu kolekcijas izstādē "TOP no top". Šoreiz ieskatu ekspozīcijas veidošanā sniegs tās iekārtotājs, mākslinieks un scenogrāfs Reinis Suhanovs , portālu "Delfi" informē muzeja pārstāvji.

Tikšanās laikā Suhanovs pastāstīs, kā dzima idejas ekspozīcijas neparastajai scenogrāfijai un tematisko sadaļu foniem, paskaidros, kā savā starpā sarunājas blakus vai pretī esošie mākslas darbi, kā arī atklās, kādas ir viņa paša iemīļotākās ēnu rotaļas.

""TOP no top" ir viena no lielākajām privātā krājuma izstādēm Latvijā, kas demonstrē izcilu mākslas esenci, uzsverot tapšanu kā nebeidzamu procesu. Projekts īstenots komandas darbā, sadarbojoties Mūkusalas Mākslas salona kuratoriem un scenogrāfam, māksliniekam Reinim Suhanovam. Viņš ir autors ne tikai ekspozīcijas noformējumam, bet arī asprātīgajām tematisko sadaļu foto tapetēm, kas papildina katra kuratora koncepciju. Atsevišķu mākslas darbu izvietojums un to savstarpējās saspēles ir nozīmīgs Reiņa devums, kas izstādes sadaļās attīsta paralēlus stāstus un pat sižeta līnijas. Muzeja Lielās zāles netipiskais iekārtojums kādam skatītājam var šķist pat kā sava veida huligānisms," raksta izstādes veidotāji.

Ekspozīcijas scenogrāfija apvieno turpat 170 mākslas daLatvijas Nacionālrbu – laikposmā no 19. gadsimta līdz 2017. gadam radītas gleznas, grafikas, skulptūras, fotogrāfijas, video un instalācijas – negaidītās kombinācijās. Izstāde organizēta trīs lielos blokos: "TOP", "TOP-TOP" un "top". Pirmais demonstrē kuratoru atlasi desmit atšķirīgos topos kā alternatīvu ierastajiem mākslas darbu novērtējumiem. Ievietojot Zuzānu kolekcijas spožākos darbus jeb pērles vairākos vienojošos kontekstos, tās zaudē laika gaitā uzkrāto pārspīlēto unikalitāti, kļūstot patiesākas, dzīvākas. Topiem izmantotas tādas objektīvas mērvienības kā mākslas darbu finansiālā vērtība, izmērs, reāla pietuvinātība kolekcionāram vai – gluži otrādi – subjektīva kuratoru interpretācija, kur sadaļas nosaukums atklājas gan ironiskā, gan kultūrvēsturiskā darbu kombinācijā vai intelektuālos rēbusos.

Otrajā, interaktīvajā blokā "TOP-TOP" apmeklētāji, mijiedarbojoties ar skulptūrām un to izgaismojošiem prožektoriem, aicināti radīt savu ekspozīciju. Skatītājs pats izvēlas izgaismojamos mākslas darbus, veidojot aizraujošas ēnu spēles.

Trešā, noslēdzošā sadaļa atspoguļo privātās kolekcijas tapšanu – ne tikai caur nākotnē realizējamiem projektiem, bet arī ar pārdrošiem sapņiem. Tos ir iespējams ieraudzīt pilnībā tikai ar īpaši radīta mobilā ceļveža – aplikācijas palīdzību.

Nākamā "Saruna muzejā" izstādē "TOP no top" notiks 10. septembrī plkst. 15.00, kad uz tikšanos ar apmeklētājiem atnāks mecenāts, kolekcionārs Jānis Zuzāns un izstādes līdzkuratore, mākslas zinātniece Diāna Barčevska.

Izstāde būs atvērta līdz 17. septembrim.