Izstādes 'Sapņi un drāmas' kurators LMA stāstīs par mākslu konfliktu laikā

Izstāde tai pašā dienā tiks atklāta topošajā mākslas centrā "Zuzeum" Lāčplēša ielā 101, un ir vērienīgākā līdz šim notikusī šīs ļoti īpašās un kontroversiālu stereotipu apvītās teritorijas aktuālās mākslas reprezentācija Baltijā.

Rojs Brands dibinājis un vadījis laikmetīgās mākslas un kultūras centru "Yaffo 23", bijis vairāku mākslas izstāžu kurators, tostarp "The Urburb: Patterns of Contemporary Living", kas bija Izraēlas paviljons, Venēcijas biennāles 14. starptautiskā arhitektūras izstāde, un "Bare Life" ("Museum on the Seam", 2007). Viņa grāmata "LoveKnowledge: The Life of Philosophy from Socrates to Derrida" 2013. gadā tika publicēta Columbia University Press vietnē.

Savukārt no 28. septembra LMA telpās apskatāma Izraēlas mākslinieka Ereza Izraeli instalācija "Skaidrā saule ienes to dienā", kas ir pirmais uzstādītais mākslas objekts projekta "Sapņi un drāmas" ietvaros. Iepriekš tas bija skatāms šopavasar notikušajā mākslinieka personālizstādē "Crone Gallery" Vīnē. Darba nosaukums aizgūts no brāļu Grimmu pasakas, kas it kā ir tikpat nevainīga kā tā galvenie varoņi – 35 ērgļi. Mākslinieks tos citu pēc cita iegādājies uteņos un e-bay vietnē internetā, kā arī, apstaigājot antikvariātus visdažādākajos Austrijas un Vācijas nostūros, kur tie bijuši vien kā parasts kafejnīcu, viesistabu un hoteļa istabu dekors. Šis darbs ir stāsts par lietu duālo dabu, par to, kā ikdienišķi priekšmeti un lietas spēj sevī iemiesot absolūtus pretmetus, būt vienlaikus labi un ļauni, mīļi un briesmīgi.

Foto: Publicitātes foto

Jau ziņots, ka izstāde "Sapņi un drāmas" no 7. oktobra līdz 5. novembrim būs apskatāma topošajā mākslas centrā "Zuzeum," bet atsevišķi tās darbi būs izvietoti arī vairākās citās vietās pilsētā – Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā Torņakalnā, Latvijas Kultūras akadēmijā, Latvijas Nacionālā Mākslas muzeja galvenajā ēkā, kā arī kafejnīcās "Kolekcionārs," "Vest" un "Rocket Bean Roastery."

Izstādes idejas autors un producents ir kultūras un mākslas portāls "Arterritory.com". Projektu atbalsta Rīgā dzimušais uzņēmējs un mākslas patrons Leons Zilbers.