Izstādi 'TOP no top' apmeklējuši vairāk nekā 20 tūkstoši cilvēku

Foto: Renārs Derrings

Mecenātu Zuzānu kolekcijas izstādi "TOP no top" Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Lielajā zālē no 29. jūlija līdz 17. septembrim apskatījuši 20 183 apmeklētāji no Latvijas un ārvalstīm, portālu "Delfi" informē Mūkusalas Mākslas salona pārstāve Agnese Kleina.