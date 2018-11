No 8. novembra līdz 2. decembrim leģendārā Latvijas valsts dibināšanas relikvija – Viļa Rīdzenieka lielformāta kolorētā fotogrāfija "Latvijas valsts pasludināšana 1918. gada 18. novembrī" eksponēta Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā, portālu "Delfi" informē muzeja pārstāve Ingrīda Lukašēviča.

Fotogrāfa Viļa Rīdzenieka fiksētais kadrs ir vienīgā vizuālā liecība, kurā iemūžināts vēsturiskais Latvijas valsts tapšanas brīdis Latvijas Republikas proklamēšanas pasākums tagadējā Latvijas Nacionālajā teātrī (toreizējā II Rīgas pilsētas teātrī).

Tikai reizi gadā – Latvijas valsts proklamēšanas svētku periodā, unikālā fotogrāfija, kas kļuvusi par Latvijas valsts neatkarības pasludināšanas simbolu, tiek eksponēta apskatei, sniedzot iespēju to apskatīt ikvienam interesentam. Ikdienā Latvijas valsts dibināšanas relikvija tiek rūpīgi glabāta muzeja krājumā speciālā saudzēšanas režīmā. Lielformāta fotogrāfija un arī tās fotonegatīvs uz stikla plates tiek glabāts Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja krājumā.

Leģendāro lielformāta kolorēto fotoattēlu (119x158 cm) Vilis Rīdzenieks izgatavoja no fotonegatīva 1920. gadu sākumā. Meistars ar kolorētas retušas palīdzību izcēla galvenās personas un Latvijas sarkanbaltsarkano karogu, tā panākdams melnbaltā uzņēmuma izteiksmību. Fotogrāfija vairākus gadus ir greznojusi fotomeistara darbnīcas "KLIO" skatlogu Vaļņu ielā. Okupācijas periodā to, aizlīmētu ar papīru, slēpa Viļa Rīdzenieka ģimene. Un tikai pēc 49 gadiem, 1989. gadā, latviešu tautas trešās atmodas laikā, fotogrāfija atkal ieraudzīja dienas gaismu izstādē "Latvijas Laiks". Fotogrāfa Gunāra Janaiša uzdrīkstēšanās un rīcība šo notikumu secībā bija izšķirīga, lai nenovērtējami vērtīgā Latvijas valsts vēstures liecība atkal taptu apskatāma, tiktu saudzēta un glabāta, nonākot visas tautas dārgumu krātuvē – muzejā. Fotogrāfa Rīdzenieka dzīvesbiedre Olga Rīdzeniece unikālo fotogrāfiju un tās negatīvu uzticēja Rīgas vēstures un kuģniecības muzejam.

Aizgājušais laiks ir paturējis noslēpumā, kādēļ Vilis Rīdzenieks (1884.–1962.) bija vienīgais fotogrāfs, kas piedalījās Latvijas valsts pašnoteikšanās pasludināšanas pasākumā Rīgas pilsētas II teātrī, tagadējā Latvijas Nacionālajā teātrī, kā arī to, kādu apstākļu sakritības dēļ pasākumā viņš veica tikai vienu fotofiksāciju, tādējādi radot šo vienīgo vizuālo liecību. Ir versijas, ir minējumi un ir – fotogrāfija – vienīgā vizuālā liecība.

Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja darba laiks Latvijas valsts svētku periodā:

16.11. - no pulksten 11.00 līdz 17:00;

17.11. - no pulksten 11.00 līdz 16.00;

18.11. - no pulksten 11.00 līdz 16.00 – Ģimenes dienas programma "Šodien – Latvijas valsts 100. dzimšanas diena".