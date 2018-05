Izstāžu telpā "room9" "Free Riga" iniciatīvas ēkā "D27" (Dzirnavu ielā 27, Rīgā / 2. stāvā) no 25. maija līdz 19. jūnijam būs apskatāma mākslinieces Aijas Bley personālizstāde arī ar nosaukumu "D27", portālu "Delfi" informē "room9" kuratoru komanda.

""D27 es ierados pirms gada un jau no paša sākuma sapratu ka šī vieta ir unikāla, bet tā ir arī īslaicīga. Tāpēc mēģināju dokumentēt visu, kas te notiek. Haotiskā vide mudināja mani fotografēt spontāni, izmantojot nepareizu kadrējumu un zibspuldzi, taču ātri sapratu ka tā ir tikai mājas ārējā čaula. Es te atklāju pavisam citu stāstu. Pretēji tam, ka mēs visi šeit esam kopā, fotogrāfijas izstaroja savādu atsvešinātību.

Vecā māja, tās enerģētika, pamestās telpas, kurās tagad dzīvoja ideālistiski noskaņoti cilvēki, kam ārpus "D27" integrēties sabiedrībā būtu samērā problemātiski, veidoja stāstu par šīs vietas un cilvēku savstarpējo melanholiju," stāsta māksliniece, izstādes "D27" autore Aija Bley.

"D27" ir mākslinieces Aijas Bley projekts. Gada garumā viņa ir fiksējusi D27 "radošajā stropā" jeb ēkā Dzirnavu ielā 27 dzīvojošos cilvēkus, viņu ikdienas gaitas, aktivitātes, darbus un svinīgās norises. Nosacītā komūna, kas izmanto iniciatīvas "Free Riga" radīto iespēju mitināties un radošiem projektiem izmantot dažādas pamestas ēkas Rīgā, ir visai dinamiska savā sastāvā – dažāda vecuma, izcelsmes, profesiju cilvēki tai pievienojas un no tās aiziet, atstājot vai neatstājot savu nospiedumu, taču vienlaicīgi eksistē arī noteikts komūnas kodols, kas uzturas un darbojas ēkā pastāvīgi, kļūstot par cilvēcisko saiti starp ēku Rīgas pašā sirdī un līdzcilvēkiem, kuru rūpes un interese varētu atgriezt degradēto vidi sabiedriskā apritē.

Izstādē būs skatāmas fotogrāfijas, video darbs un autorgrāmata, kurā attēli mijas ar intervijām un tekstiem. Ekspozīcijas darbi ļauj ieskatīties sociāli un kulturāli dinamiskajā fenomenā – "D27" komūnā.

"Tā nav dokumentācija.. jā, dokumentālais moments parādās, jo esmu fiksējusi to, kas šeit ir, ko šeit pa gadu esmu piedzīvojusi, taču rezultāts nav dokumentāls – realitāte ir pārtapusi mākslas realitātē," saka autore.

Darbi ir eksponēti vidē, no kuras ir izrietējis to tēmu loks, proti, Dzirnavu ielā 27, ēkas otrajā stāva, dzīvoklī nr.9 ierīkotajā izstāžu telpā "room9". Aija Bley atzīst, ka tā ir būtiska izvēle – nav bijis jēgas rādīt attēlos to, kas jau tā apkārt ir redzams "dzīvajā", darbiem ir jāļauj ieraudzīt to, kas citādāk varbūt nav nemaz ieraugāms, to, par ko varbūt pašiem dalībniekiem nav bijis pat nojausmas – par vides un cilvēka mijiedarbību, par paplašinātu kultūras izpratni, kurā māksla nav objekts reprezentatīvā institūcijā, bet gan dzīves veids un ikdienas prakse. Sociālā skulptūra Jozefa Boisa piedāvātajā šī jēdziena izpratnē.

Aija Bley ir māksliniece – fotogrāfe, filmu un animāciju režisore, grāmatu autore un izdevēja, un šobrīd arī grafiķe. Studē, strādā, rada mākslu, izstādās Latvijā un ārvalstīs. Mākslā viņu interesē cilvēks – radošajos meklējumos Aija Bley pievēršas sociālajai videi, tiesa ne sociālo problēmu kontekstā, bet gan fokusējoties uz eksistenciāliem jautājumiem, personas izjūtām, subjektivitāti un tās saskarsmi ar citām subjektivitātēm.