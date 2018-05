"Rīgas fotomēneša" laikā, 14. maijā puksten 18.00 koprades telpā "The Mill" tiks noskaidrots labākais Latvijas jaunais fotogrāfs, kas saņems FK balvu – "Sony" kameru ILCE5100L. Portāls "Delfi" piedāvā lasītājiem izvēlēties savu simpātiju, kas saņems īpašu pārsteiguma balvu.

Aplūko visus balvas pretendentu darbus!

Balsojums norisināsies no 7. līdz 13. maijam pulksten 23.59. Vienā reizē iespējams nobalsot par vienu no balvas pretendentiem, atkārtots balsojums iespējams pēc 24 stundām. Portāls "Delfi" patur tiesības pārbaudīt un dzēst negodīgi veiktos balsojumus.

14. maijā, publisko prezentāciju laikā katrs finālists dosies auditorijas priekšā, īsumā iepazīstinās ar saviem darbiem, to ideju un kontekstu, kamēr fonā tiks projicētas autora fotogrāfijas. Prezentāciju komentēs žūrijas locekļi, jautājumus varēs uzdot arī skatītāji. Finālistus vērtēs starptautiska žūrija – žurnāla "Bird in Flight" fotoredakore Olga Osipova no Krievijas, žurnāla "The Calvert Journal" redaktore un žurnāliste Liza Premjaka no Anglijas, žurnāla FK galvenais redaktors un festivāla "Rīgas fotomēnesis 2017" vadītājs Arnis Balčus.

Atgādinām, ka festivāls "Rīgas fotomēnesis 2018" notiks no 7. maija līdz 3. jūnijam, piedāvājot astoņas izstādes un vairāk nekā 20 notikumus par tēmu "Jaunais šiks". Visa festivāla programma atrodama "Rīgas fotomēneša" mājaslapā.