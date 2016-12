Nelielajās ekskursijās apmeklētāji varēs iepazīties ar aktuālāko mākslā un uzzināt nedaudz vairāk par akadēmijas studentiem – esošajiem un topošajiem māksliniekiem un viņu "Jarmarkā" izliktajiem darbiem. Ekskursijas notiks 21., 22. un 23. decembrī plkst. 12:00. Pieteikšanās uz ekskursijām elektroniski.

Organizatori norāda, ka "ideja par ekskursijām bijusi jau sen. Līdz šim par mākslas darbu pircēju padomdevējiem bijuši "Jarmarkas" pārdevēji. Viņi orientējas "Jarmarkas" plašajā mākslas klāstā, bet brīdī, kad pārdevējs ir arī konsultants, laiks ir jāvelta gan konsultācijai, gan pircēju apkalpošanai, kas, protams, ir prioritāte. Tā kā arī daudzgadējie apmeklētāji, kuri piedāvājumā orientējas, ir izrādījuši interesi par plašāku ieskatu "Jarmarkā" atrodamajos darbos, pārstāvētajos mākslas veidos, un ir izrādījuši vēlmi vairāk uzzināt par jaunajiem māksliniekiem, guvām apstiprinājumu savai vēlmei ieviest ekskursijas ar mākslas pazinēju stāstījumiem. Ceram, ka ekskursijas palīdzēs apmeklētājiem saprast, kas šobrīd aktuāls, uz ko vairāk skatīties, kas pēc laika kļūs par vērtību, un palīdzēs katram no apmeklētājiem tikt pie savas sirdlietas.''

"Jarmarkas" pirmjās piecās dienās to ir apmeklējuši aptuveni 7000 apmeklētāju. Skaits ir aptuvens, jo grūti noteikt unikālo apmeklētāju skaitu. "Jarmarku" daļa no pircējiem apmeklē atkārtoti. Katru dienu akadēmijas aulā tiek izlikti jauni darbi nopirkto vietā. Visus iepriekšējos gadus unikālo mākslas vienību skaits ir bijis līdz 10 000. Šogad studenti iesnieguši vairāk kā 10 300 mākslas vienību, kurām cenu nosaka paši.

Jau vēstīts, ka 15. decembrī ar saukli "Māksla=sirdslieta" publikai durvis vēra viens no lielākajiem notikumiem mākslā – izstāde-gadatirgus "Jarmarka". Izstāde-gadatirgus atvērta no 15. decembra līdz 30. decembrim. Tās darba laiks ir katru dienu no plkst. 11.00 līdz 20.00. 24., 25. un 26. decembrī – brīvdienas. Ekskursijas – 21., 22. un 23.decembrī, plkst. 12.00. Ieeja bez maksas.