No 2017. gada 25. oktobra līdz 18. novembrim Kalnciema kvartāla galerijā būs skatāms mākslinieka Valda Celma kinētiskais objekts "Daugava", 1960.-1970. gados tapušās fotogrammas un citi agrīnie darbi, portālu "Delfi" informē izstādes rīkotāji.

Valda Celma aktīva iesaiste pilsētvides un interjera projektu izstrādāšanā padarīja viņu par vienu no vadošajiem latviešu mākslas un dizaina praktiķiem. Mākslinieka radošās izpausmes aptver gan dizaina objektus, plakātu grafiku, manipulācijas ar foto un kolāžu un Dziesmu svētku vizuāli estētiskos noformējumus, gan arī publicētus iespaidīgus teorētiskos pētījumus par zīmju kultūru. Viņš arī pazīstams kā robežzīmes "Rīga" burtu dizaina autors.

"Kinētiskajā darbā "Daugava", kas tika radīts 1974. gadā, zinātne mijiedarbojas ar mākslu un tā laika sociāli politisko kontekstu, apvienojot krāsu, formu un kustību. Darbs ietver asociatīvus tēlus no Latvijas kultūrvēstures un cikliskajām dabas norisēm. Uztveres ekrāns sadalīts vertikālās joslās kā hidrotehniskā būvē, un katrā joslā izveidota latvju etnogrāfiskajos audumos plaši pielietotais krāsu toņu pakāpeniskas pārejas princips no gaišā uz tumšo toni un atpakaļ. Šī pāreja notiek kustībā un, mēs redzam pulsāciju divvirzienu pulsāciju, gaismu austam, iznirstot no ūdens, redzam cerības un pretrunas.

Darba nolūks atgādināt par nebeidzamo pretrunu un vienlaikus harmonijas meklējumiem starp Cilvēku kā dabas daļu no vienas puses un Cilvēku kā mākslīgās vides tehnoloģiju un kultūras radītāju no otras puses XX g. s. vidū Latvijas PSR reālajā politiskajā un kultūras telpā. Darbs aicina saglabāt nacionālo pašapziņu un identitāti, nezaudēt to t.s. jauncelsmes un progresa vārdā."