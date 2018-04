Kas slēpjas 'Aizā'? Lara Strunkes izstādes Dzelzceļa muzejā recenzija

Tradicionāli vairums cilvēku uzskata, ka abstraktā māksla nav viņiem – pārāk nesaprotama, tukša vai pārgudra – un labāk dot priekšroku darbiem, kas attēlo it kā visiem zināmu un atpazīstamu realitāti. Skaidrs, ka māksla ir daudz nozīmīgāka pašiem māksliniekiem nekā skatītājiem un to, ko viņi no savas dvēseles dziļumiem projicē uz audekla, mēs nevaram pilnā mērā izjust un saprast. Tomēr paradoksāli – ja mēģināsim pastāstīt par savas dzīves laimīgākajiem brīžiem, pamanīsim, cik grūti tiem atrast formu, pareizos vārdus un tēlus, jo laimīgākie momenti dzīvē nav saistīti ar priekšmetiem, tāpēc šī mūsu laimes sajūta ir vislielākā abstrakcija. Dažiem šī sajūta saistīta ar dabas vērošanu, dažiem ar savu darbu, bet, savienojot abas šīs lietas, mums rezultātā iznāks Latvijā dzimušā mākslinieka Lara Strunkes izstāde "Aiza", kuru joprojām var apskatīt Dzelzceļa muzejā.