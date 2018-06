Kastaņolā svinīgi atklāta Raiņa un Aspazijas muzeja ekspozīcija

Svinīgajā pasākumā, ko organizēja Lugāno pilsētas pašvaldība, ar uzrunām uzstājās Latvijas Republikas Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks Uldis Zariņš, Lugāno pilsētas mērs Marko Baradori (Marco Barradori), Lugāno pilsētas Domes loceklis, Kultūras departamenta vadītājs Roberto Badarako (Roberto Badaracco), Latvijas Republikas vēstniece Austrijā, Šveicē un Lihtenšteinā Veronika Erte, Memoriālo muzeju apvienības direktore Rita Meinerte un ekspozīcijas satura līdzautore Vita Matīsa. Svētku noskaņu vairoja Cīrihes latviešu kora "Balts" kopā ar draugu kori "Chor Inter Kulture" dziedātāji (diriģente Lāsma Kuplā) un tautas deju kolektīva "Ramtai" dejotāji (vadītājs Jānis Vinklers).

Ekspozīcija vēsta par Raiņa un Aspazijas Kastaņolā pavadīto laiku, savukārt emocionālu līdzpārdzīvojumu ļauj izjust dzejnieku vēstuļu un Raiņa atmiņu grāmatas "Kastaņola" fragmenti. Dzejnieku dzīves un darbības kontekstā iezīmēti Šveices un Latvijas sakaru būtiskākie punkti laika posmā kopš 1893. gada līdz mūsdienām, kā arī sniegts vispārējs ieskats Latvijas vēsturē. Apskatāmas Niklāva Strunkes oriģinālilustrācijas Raiņa un Aspazijas darbiem, trimdas laikā tapušo darbu izdevumi, lasāma Raiņa grāmata "Kastaņola" trīs valodās.

Veidojot ekspozīciju, tika domāts par ļoti dažādām mērķauditorijām. Izaicinājums bija padarīt to saistošu gan vietējam šveicietim, gan ārzemju tūristam, gan arī ciemiņam no Latvijas, jo katram no iepriekšminētajiem atšķiras zināšanu bagāža gan par Raini un Aspaziju, gan Latvijas vēsturi un abu valstu attiecībām.

Raiņa un Aspazijas muzejs Kastaņolā (Piazza C. Cattaneo 1, Lugano) apmeklētājus gaidīs piecas dienas nedēļā no pirmdienas līdz piektdienai, no pulksten 8.30 līdz 16.30. Ieeja bez maksas. Pēc ekspozīcijas apskates apmeklētāji ir aicināti doties pastaigā pa Raiņa un Aspazijas vietām Kastaņolā un apkaimē, paņemot līdzi ekspozīcijā pieejamu karti, kas ir piedzīvojusi atkārtotu izdevumu, pateicoties Raiņa un Aspazijas Kastaņolas klubam (Luksemburga).

Ekspozīciju veidoja dizaina birojs "H2E". Stratēģiskā padomdevēju grupa: Pjetro Montorfani (Pietro Montorfani), priekšsēdētājs, Rita Meinerte un Sanita Kossoviča. Satura autori: Vita Matīsa, Gundega Grīnuma un Jānis Šiliņš. Projekta vadītāja: Sanita Kossoviča. Izpildsekretāre: Marī Kraitra (Marie Kraitr). Redaktore: Rita Meinerte. Zinātniskais konsultants: Jānis Zālītis.