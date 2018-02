"Kim?" Laikmetīgās mākslas centrā ceturtdien, 15. februārī, pulksten 19.00 ar divām performancēm tiks atvērtas trīs jaunas izstādes, portālu "Delfi" informē "Kim?" pārstāve Renāte Prancāne.

Linas Lapelītes performance "Piruete" norisināsies atklāšanas vakarā pulksten 20.00. Tai pulksten 20.30 sekos Fēliksa Kalmensona performance "Vienmēr sāksies šovakar".

"Kim?" programmas direktors Valentinas Klimašauskas par gaidāmajām izstādēm saka: ""Kim?" ir patiesi priecīgs šī gada programmu aizsākt ar latviešu un starptautisko mākslinieku izstādēm, kuras reprezentē dažus no iespējamajiem laikmetīgās mākslas izstāžu formātiem, tēmām un izmantotajiem medijiem – no fotogrāfijas līdz video, no instalācijas līdz performancēm."

"Patiesībā" ir 2018. gada "Open Kim? Call" ieguvēja Toma Harjo personālizstāde. Žūrija komentē uzvarētāja izvēli: "Mākslinieka projekts, kura pamatā ir fotogrāfiju sērija, veiksmīgi balansē starp portreta, modes un arhitektūras sfērām. Fotogrāfijas ir precīzas savā kompozīcijas risinājumā un tajās ir labi atrisināts krāsu un stila sajaukums."

Harjo par savu projektu pats saka, ka "Fotogrāfiju instalācija "Kim?" pievēršas stāstam par cilvēka attiecībām ar reliģiju pasaulē, kas lielā mērā ir sekulāra."

Mākslinieks pārkāpj klasisko tēmas-formas salikumu, jo sērijas pamatā ir autora vairāku gadu ilgā pieredze kā Jehovas lieciniekam, kas savukārt sniedz iespēju runāt par mākslas robežām un mūsu toleranci pret citādo ne formāli, bet pēc būtības. Lokatīvā izmantotais lietvārds "patiesība" Jehovas liecinieku sarunvalodā apzīmē nemateriālu telpu, kurai pieder ticības biedri. Piemēram, ar jautājumu "vai viņa ir patiesībā?" tiek domāts – "vai viņa ir Jehovas lieciniece?"

"Zemdziesma" ir lietuviešu mākslinieču Linas Lapelītes un Indres Šerpitītes izstāde, kas tiek organizēta kopā ar rezidenču centru "Rupert" . Lai arī Lapelītes un Šerpitītes līdzšinējā darbība ir atšķirīga un savstarpēji neatkarīga, abas mākslinieces no jauna izvērtē pieņēmumus par kulturālo un personīgo identitāti un kolektīvo un individuālo atmiņu. "Zemdziesma" parāda, kā mākslinieces šīs idejas pārvērš mākslas darbos, kuros svarīgs ir rituāls, ritms un atkārtošanās. Lapelīte savā performancē pievēršas disciplīnai – vienlaikus spēcinošai un nogurdinošai –, kas nepieciešama, lai atkārtoti izpildītu kustības, un radošajām iespējām un grūtībām, kas parādās, izaicinot rituālus un stereotipus. Šerpitīte pēta to, kā austu jostu, kas atrodamas viscaur Baltijas valstīs, radīšana, apmaiņa un rituālais pielietojums vienlaikus ietekmē un tiek ietekmēts no mainīgajām kulturālajām un politiskajām dinamikām.

"No ķermeņa, ko iztērēju" ir pirmā Krievijā dzimušā un Toronto dzīvojošā mākslinieka Fēliksa Kalmensona izstāde Baltijas valstīs. Tās kuratore ir Maja Tunta no Grieķijas. Izstādi veido video darbi, kas radīti kopš 2012. gada līdz šodienai, un skulptūras, kas radītas no uz vietas savāktiem materiāliem, māksliniekam atrodoties Rīgā. Fēlikss Kalmensons ir "bezsakņu kosmopolīts", kura mākslinieciskā prakse ceļo starp tādiem medijiem kā instalācija, video un performance. Kalmensona darbi nepastāvīgi stāsta par robežtelpu, kurā pētnieks un mākslinieks sastopas ar ainavu un arhīviem. Atklājot ikdienas dzīvi un caur saviem darbiem notverot privāto un kolektīvo pagātņu trauslākās pēdas, mākslinieks atdod sevi dzejas pulsam, kas allaž mainās.

Izstādes būs apskatāmas līdz šā gada 1. aprīlim.

"Kim?" laikmetīgās mākslas centrs atrodas Rīgā, Sporta iela 2 k-1.