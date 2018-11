Laikmetīgās mākslas galerijā '427' atklās turku mākslinieka Boras Akinciturka izstādi

Laikmetīgās mākslas galerijā "427" 15. novembrī tiks atklāta turku mākslinieka Boras Akinciturka izstāde "Egg Punk Karaoke" (Olu panka karaoke), portālu "Delfi" informē galerijas īpašnieks, mākslinieks Kaspars Groševs.

Bora Akinciturks (dz. 1982. gadā Turcijā). Dzīvo un strādā Londonā. Mākslinieks veidojis izstādes "Alyssa Davis Gallery", Ņujorkā, ASV, "Ultrastudio", Peskarā, Itālijā, "Fallen Angels", sadarbībā ar Noemi Merku, "Komplot", Briselē, Beļģijā, arī izstādes Zalcburgā, Austrijā, Stambulā, Turcijā un citur. Viņa grupa "Fino Blendax", kas izveidota sadarbībā ar Ahmetu Ogutu uzstājusies "The ICA" un "Chisenhale Gallery" Londonā, Van Abbe muzejā Einhovenā, kā arī 56. Venēcijas biennālē "Creative Time Summit: The Night Art Made the Future Visible".

Akciniturks ieguvis bakalaura grādu grafiskajā dizainā Jeditepes universitātē Stambulā, 2007; studējis mākslu pēcdiploma studijās Midlseksas universitātē Londonā, 2008. Akcinturka darbi pievēršas mūsdienu dzīves un tās tiešsaistes simulāciju banalitātēm un šausmām, apskatot tādas tēmas kā estētika, sociālos apstākļus, sajūtas un izpausmes digitālajā laikmetā, strādājot ar dažādiem medijiem, tostarp gleznām, zīmējumiem, skulptūrām, performancēm, digitāliem darbiem, skaņu un video.

Izstāde apskatāma no 15. novembra līdz 21. decembrim, trešdienās, ceturtdienās un piektdienās 16.00 – 19.00. Citos laikos izstādi iespējams apskatīt, iepriekš piesakoties. Ieeja izstādē bez maksas.

Galerija "427" dibināta 2014. gadā ar mērķi kārtot, izjaukt, pārkārtot un no jauna izjaukt laikmetīgās mākslas komponentes.

Izstāde aplūkojama līdz šā gada 21. decembrim. Galerija "427" atrodas Stabu ielā 70, Rīgā.