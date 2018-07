No 4. līdz 23. septembrim Londonā norisināsies dizaina biennāle, kurā Latviju pārstāvēs Artūrs Analts ar interaktīvu instalāciju "Matter to Matter", portālu "Delfi" informē Latvijas Nacionālā mākslas muzeja pārstāve Natālija Sujunšalijeva.

Lai sekmētu Latvijas dizaina novērtējumu starptautiskajā mērogā, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs (LNMM) un tā struktūrvienība Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs (DMDM) koordinē Latvijas ekspozīcijas sagatavošanas procesu dalībai otrajā Londonas Dizaina biennālē 2018. gadā (2018 London Design Biennale, LDB). Latvijas ekspozīcijas "Matter to Matter" autors ir jaunais dizainers Artūrs Analts un starpdisciplinārā dizaina uzņēmums "Variant Studio". Projekts tiek īstenots Latvijas valsts simtgades starptautiskajā programmā, un Latvija šajā vērienīgajā dizaina nozares forumā būs pārstāvēta pirmo reizi.

Londona ir lielākais 21. gadsimta dizaina centrs ne tikai Eiropas, bet arī pasaules līmenī. Jau kopš 2003. gada katru septembri pilsētā norisinās plašs starptautisks Londonas Dizaina festivāls, kura aktīvs dalībnieks un pasākumu iniciators ir Viktorijas un Alberta muzejs (Victoria and Albert Museum, V&A) – prestižākā dizaina nozares institūcija pasaulē. 2016. gadā festivāla aktivitātes tika izvērstas, no 7. līdz 27. septembrim organizējot pirmo Londonas Dizaina biennāli.

LDB ir konceptuāla dizaina izstāde, kurai mākslinieki veido darbus, iedvesmojoties no rīkotāju piedāvātās tēmas. Pirmās Londonas Dizaina biennāles vadmotīvs bija "Dizaina utopija" ("Utopia by Design"), risinot ar ilgtspējību, migrāciju, piesārņojumu, enerģiju, pilsētām un sociālo vienlīdzību saistītus jautājumus. Biennālē piedalījās 37 valstis, tostarp ASV, Austrālija, Austrija, Beļģija, Francija, Itālija, Japāna, Krievija, Lielbritānija, Nīderlande, Polija, Vācija u.c. Vienkopus bija apskatāmas interaktīvas instalācijas, inovatīvi darbi, mākslas darbi un nestandarta dizaina risinājumi.

Biennālei izvēlēta arī izcila norises vieta – starptautiski nozīmīgais radošo industriju un mākslas pasākumu centrs "Somerseta nams" (Somerset House) pašā Londonas sirdī, kas garantē labu apmeklētību. 2016. gadā interesi par LDB izrādījuši vairāk nekā 280 000 skatītāju.

2018. gadā LDB notiks no 4. līdz 23. septembrim. Turpat 40 dalībvalstis ir aicinātas daudzpusīgi un provokatīvi interpretēt izvirzīto tematu "Emocionālie stāvokļi" ("Emotional States"), izceļot savas valsts dizaina vēsturisko mantojumu un unikālo identitāti, kā arī spilgti atklājot dizaina potenciālu mūsdienu sabiedrībā, kas ir būtisks gan visdažādākajos ikdienas sadzīves aspektos, gan kā pozitīvu emociju un pārdzīvojumu rosinātājs. Biennāle vērsta uz drosmīgu, novatorisku dizaina ideju akcentēšanu, kas sekmē dizaina domas attīstību un var sniegt labumu sabiedrībai.

Latvijas ekspozīcija "Matter to Matter"

Pēc Londonas Dizaina biennāles prezidenta sera Džona Sorela (John Sorrell) uzaicinājuma Latvijas Republikas Kultūras ministrija deleģēja Latvijas Nacionālajam mākslas muzejam un tā struktūrvienībai Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejam organizēt metu konkursu un koordinēt dalību šajā pasaules dizaina forumā. DMDM glabā vērtīgas nacionālā dizaina vēstures liecības, aktīvi iesaistās mūsdienu dizaina domāšanas veicināšanā un popularizēšanā Latvijā un internacionālajā vidē. Metu konkursā uzvarēja dizainera Artūra Analta un starpdisciplinārā dizaina uzņēmuma "Variant Studio" projekts "Matter to Matter". Ekspozīcijas pieteikums izturēja starptautiskās žūrijas atlasi un jau paguvis piesaistīt nozares profesionāļu, kā arī mediju uzmanību Lielbritānijā.

"Matter to Matter" ir instalācija, kurā izmantoti dabīgi materiāli (koks, ūdens) un atspoguļota dabas loma Latvijas kultūrā un ikdienā. Kā zināms, 52% Latvijas teritorijas klāj meži, savukārt netālu no pilsētām ir ezeri, upes un jūra. Latvijas iedzīvotāji dzīvo ciešā saskaņā ar dabu. Mēs domājām par ilgtspējīgas mežsaimniecības nodrošināšanu, kas veicinātu ekosistēmas dabīgu atjaunošanos, tādējādi popularizējot ekoloģisko kustību pasaules mērogā. Latvijas dizaina, arhitektūras un tehnoloģiju nozares uzdevums 21. gadsimtā ir domāt tālredzīgi un radīt sociāli atbildīgu, videi draudzīgu dizainu. Artūrs Analts uzsver: "Strauji attīstoties mūsdienu tehnoloģijām un pilsētām, ir būtiski apzināties, kāda ir to mijiedarbība un ietekme uz apkārtējo vidi un dabu, kas ir tik nozīmīga latviešu kultūrai."

Mākslas objekta autors iedvesmojies no savas dzimtās pilsētas Rīgas un tās apkārtnes mežiem, kurus ietekmē Baltijas jūras tuvums, veidojot unikālu gaisotni un klimatu. Iecerētajā darbā to iemieso zaļā stikla siena, kas ar eksperimentālu tehnoloģiju starpniecību nodrošina dabīgu ūdens agregātstāvokļa pārejas procesu no gāzes līdz šķidrumam. Vizuāli vienkāršā stikla pamatne ar "maģisku" efektu pārtop par interaktīvu platformu komunikācijai, kas rekonstruē visiem zināmu fizikālu parādību – kondensāciju. Izstādes apmeklētāji tiks aicināti uz stikla virsmas atstāt pašiem savu vēstījumu, gluži kā bērnībā, kad tika zīmēts uz norasojuša loga.

"Matter to Matter" simbolizē Latvijas racionālo un stabilo kodolu: spītējot nepārtrauktajiem vēstures pārbaudījumiem, cilvēki šeit spējuši saglabāt nacionālo valodu un kultūru. Instalācija rada savveida meditatīvu telpu, kur vizuāli un emocionāli tiek demonstrēta dabas un cilvēku mūžsenā saite. LDB Latvijas ekspozīcijas apmeklētāji varēs sajust Latvijas dabas atmosfēru, arī apsēžoties uz īpaši dizainēta, no vietējā koka darināta sola, kas ļaus atslēgties no lielpilsētas steigas.

Ārēji lakoniskās instalācijas pamatā ir kompleksi sarežģīts un tehnoloģiski eksperimentāls risinājums. Objekta tapšanas un tālākās funkcionēšanas nodrošināšanas process notiek dizainera ciešā sadarbībā ar inženieriem, apliecinot Latvijas speciālistu kapacitāti īstenot oriģinālus, inovatīvus projektus.

Projekta vadītāja Inese Baranovska: "Svarīgs ir dialogs starp Latvijas un Lielbritānijas speciālistiem. Projektam ir piesaistīti arī vieskuratori – redaktore, projektu konsultante Anna Stjuarte (Anna Stewart) un dizaina teorētiķis no Karaliskās Mākslas koledžas Londonā Nuno Koelju (Nuno Coelho). Vēlos uzteikt konstruktīvo sadarbību ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, Latvijas Republikas vēstniecību Apvienotajā Karalistē. Dalībai Londonas Dizaina biennālē ir mērķis popularizēt Latviju, uzsverot mūsu spēju uz dizainu paskatīties no laikmetīgas perspektīvas, domājot par tā nākotni, atbildību un iejūtību, par dizainu, kas kalpotu cilvēkam."

Artūrs Analts

Artūrs Analts dzimis 1991. gadā Rīgā. Beidzis Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolu (2011), absolvējis Centrālo Sentmārtina Mākslas un dizaina koledžu Londonā (Central Saint Martins College of Art And Design, University of the Arts, 2014), kur specializējies produktu dizainā. 2013. gadā Artūrs Analts kopā ar Rūdolfu Strēli nodibināja starpdisciplināru dizaina studiju "Variant Studio", kas realizē dažāda mēroga projektus – sākot ar pudelēm, krēsliem un beidzot ar lieliem konkursa darbiem.

Aktīvi strādā Rīgā un Londonā. Darbojas dizainā, tēlniecībā, arhitektūrā, grafikā, objektu un izstāžu dizainā. Izstādēs piedalās kopš 2013. gada. Pēdējos gados autora radītie objekti ieguvuši pirmās vietas dažādos konkursos. Artūra Analta darbi glabājas Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā, vairākās privātās kolekcijās Eiropā.

Artūrs Analts ir idejas un grafiskā dizaina autors "Medus monētai", kas 2017. gadā ieguva 1. vietu Latvijas Bankas inovatīvas kolekcijas monētas dizaina konkursā. 2018. gadā pēc Latvijas Bankas pasūtījuma apzeltītā sudraba kolekcijas "Medus monēta" tikai 3000 eksemplāros tika izgatavota Lietuvas naudas kaltuvē (Lietuvos monetų kalykla). Mākslinieks un kaltuve, veidojot šo monētu, apliecināja savu neatlaidību un tehnisko meistarību.