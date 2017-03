Žurnāls FK sadarbībā ar "Sony" un festivālu "Rīgas Fotomēnesis" izsludina pieteikšanos FK Balvai 2017, kuras mērķis ir noskaidrot labāko Latvijas jauno fotogrāfu.

FK Balvai aicināti pieteikties jaunie Latvijas fotogrāfi, kas ir karjeras sākumposmā. Tā ir iespēja fotogrāfiem sasniegt plašāku auditoriju gan vietējā, gan starptautiskā mērogā, kā arī saņemt ieteikumus un atbalstu radošajam darbam. Balvas uzvarētājs iegūs arī vērtīgas balvas – "Sony" kameru ILCE-6000, kā arī darbu publikāciju žurnālos FK un "Bird in Flight". Īpašu balvu saņems arī skatītāju simpātija, kas tiks noskaidrota portāla "Delfi" balsojumā.

FK Balvas žūrijā darbojas žurnāla "Bird in Flight" fotoredaktore Olga Osipova no Krievijas, žurnāla "The Calvert Journal" redaktore un žurnāliste Liza Premjaka no Anglijas, kā arī FK galvenais redaktors un festivāla "Rīgas Fotomēnesis" vadītājs Arnis Balčus.

"Šī ir viena no retajām iespējām jaunajiem talantiem acumirklī nokļūt Latvijas un ārvalstu fotogrāfijas mediju un profesionāļu redzeslokā," balvas ieguvumus skaidro žurnāla FK galvenais redaktors Arnis Balčus.

Pieteikšanās balvai notiek divās kārtās. Vispirms līdz 10. aprīlim jāiesūta savu darbu portfolio, no kuriem otrajai kārtai tiks atlasīti 10 dalībnieki, kuri savus darbus prezentēs žūrijai un publikai 9. maijā koprades telpā "The Mill".

FK Balva norisinās jau trešo gadu, 2015. gadā to ieguva Viktorija Eksta, bet pērn – Luīze Nežberte, kuras darbi tiks publicēti šīgada izdevumā "Latvijas fotogrāfija 2017". FK Balva ir viens no festivāla "Rīgas Fotomēnesis 2017" notikumiem.

Pieteikties konkursam var šeit!