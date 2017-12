Latvijas paviljonu 57. Venēcijas mākslas biennālē apmeklējis rekordliels cilvēku skaits

Paviljonu novērtējuši arī starptautiskie mākslas mediji. Jau dažas dienas pēc atklāšanas Latvijas paviljons iekļuva kultūras portāla "The Upcoming" topa desmitniekā. Recenzente Anna Sotere atsauksmi noslēdz šādi: "Nevairoties no humora, ekspozīcija norāda uz tām ekscentriskajām lietām, no kurām cilvēciskās būtnes nobīstas, saskaroties ar patiesi satraucošām pārmaiņām mūsu vidē un valdībās."

Savukārt "The Calvert Journal", kas veltīts Austrumeiropas, Krievijas, Balkānu un Centrālāzijas mākslai, secināja, ka Fišera veikums ir "iespējams, viens no humoristiskākajiem – un tracinošākajiem Jauno Austrumu piedāvājumiem šā gada biennālē", un iekļauj to 11 ieteiktāko sarakstā. "Viņa darbu mērķtiecīgā daudznozīmība ļauj tiem izvairīties no jebkura vienkāršota skaidrojuma vai tiešas nozīmes attiecinājuma, un tieši tas galu galā ir tik atsvaidzinoši," secina topa autore Anna Harisone.

Foto: Publicitātes foto

Savukārt kuratore Inga Šteimane norāda: "Viens no apmeklētāju intereses rādītājiem ir arī paviljona katalogs – cilvēki to gluži vienkārši Venēcijā ir izpirkuši un tas tur kļuvis par sava veida bibliogrāfisku retumu."

Mākslinieks Miķelis Fišers, biennāles iespaidus apkopojot, atzīst: "Vislielāko pārsteigumu un gandarījumu sagādāja biennāles apmeklētāju reakcija uz piedāvātās tēmas "Kas slikts var notikt" risinājumu. Tagad manā rīcībā ir sešas atsauksmju klades, pilnas ar asprātīgiem komentāriem, draudzīgiem "paldies" par cīniņu ar distopijām, kā arī brīnišķīgiem amatieru un profesionāļu zīmējumiem, kas turpina un papildina Latvijas paviljonā aplūkotās tēmas. Turklāt atsauksmes visdažādākajās pasaules valodās vedina domāt, ka humora izjūta mūsdienu pasaulē vairs nav izteikti nacionāli-ģeogrāfisks fenomens."

Foto: Publicitātes foto

"Prieks, ka Miķelim Fišeram, veidojot Latvijas paviljona ekspozīciju, šogad ir izdevies piesaistīt daudzu apmeklētāju, kuratoru un kritiķu uzmanību. Varam ar pārliecību teikt, ka ieguldītie spēki un resursi ir attaisnojušies, jo Latvijas paviljonu ir apmeklējusi trešā daļa biennāles viesu, kas ir lielākais apmeklējuma rekords pēdējo desmit gadu laikā. Tāpat prieks, ka Latvijas ekspozīcija ir atzinīgi novērtēta arī starptautiskos medijos un Miķelis Fišers saņēmis pozitīvas apmeklētāju atsauksmes," izsakās Latvijas Republikas kultūras ministre Dace Melbārde.