Liepājas muzejā no 9. februāra līdz 5. martam būs skatāma Somijas fotogrāfa Henrika Dunkera (Henrik Duncker) fotogrāfiju izstāde "Dāvanas pēc protokola", portālu "Delfi" informē izstādes rīkotāji.

"Dāvanas pēc protokola" ir somu mākslinieka Latvijā veidots fotogrāfiju cikls, kas veltīts diplomātiskajām dāvanām. Šis projekts aizsākās, kad Henriks Dunkers saņēma uzaicinājumu veidot diplomātisko dāvanu bilžu sēriju mākslinieku apvienības "Orbīta" izdevumam "Talka". Fotogrāfijās redzamas dāvanas, kas pasniegtas valsts, oficiālo un darba vizīšu laikā Latvijā un ārvalstīs, kā arī Latvijas tautas dāvanas valstij un amatpersonām.

Žurnāla "Talka" redaktore un fotogrāfiju sērijas idejas autore Anna Volkova atsaucas uz stingro protokolu, kuram pakļauta dāvināšana un dāvanu izpirkšana – aizejot no posteņa, ierēdņi var izpirkt dāvanas no valsts. Visbiežāk dāvināti tiekot amatnieku darinājumi, taču to nozīme nebūt ne vienmēr ir acīmredzama, tādēļ izpirkta tiekot vien neliela daļa dāvanu. "Un, lūk, šie savādie priekšmeti, lieli un mazi, krājas milzīgos skapjos ar vitrīnām. Ar laiku dažiem pazūd kodu birkas, un tie kļūst par nezināmiem priekšmetiem, kurus nezināms dāvinātājs pasniedzis nezināmam adresātam. Tie nekādi neierakstās kaut cik aptveramā kolekcijā. Henrika fotogrāfijās šī kuriozitāte lieliski nolasās. Neraugoties uz ārējo pieejas formalitāti, viņa fotouzņēmumos bieži nav skaidrs ne priekšmeta izmērs, ne pat tā forma. Būtu amizanti vispirms aplūkot sēriju un tikai tad uzzināt, ka tās ir diplomātiskās dāvanas," norāda Anna Volkova.

"Fotoprojekts simboliski atdod dāvanas tautai. Tas piedāvā ne tikai vienkārši apmierināt ziņkāri, bet arī ieskatīties demokrātiskas valsts funkciju un mehānismu aizkulisēs, padarot tās caurskatāmākas," stāsta Vladimirs Svetlovs, viens no izstādes veidotājiem. Viņš piebilst, ka elites dāvanu attēlos skaidri jaušams Henrikam raksturīgais humoristiskais skats, kas šoreiz vērsts valsts tēla identitātes virzienā hektiskās Eiropas kontekstā. Laikā, kad Somija jau svin, bet Latvija vēl tikai gatavojas savas neatkarības simtgadei."

Dunkera fotogrāfijās iemūžināti tādi dāvinājumi kā Latvijas Olimpiskās komitejas dāvana – Latvijas bobslejistu komandas ķivere, Berlīnes mūra fragments (dāvinātājs nezināms), Mongolijas prezidenta Cahjagīna Elbegdorža dāvana – konsoles zelta dekors ar Mongolijas prezidenta ceļojuma sižetu u.c.

Henrika Dunkera darbi atrodas laikmetīgās mākslas muzeja "Kiasma" kolekcijā Helsinkos, kā arī "Moderna Museet" kolekcijā Stokholmā un Somijas Fotogrāfijas muzejā. Par viņa nozīmīgākajām izstādēm uzskatāmas "If Nokia were a place" (2007) un "Hay on the Highway" (European Photography Award, 1993).

Latvijā Dunkers sadarbojies ar Latvijas Laikmetīgās mākslas centru un Rīgas porcelāna muzeju, veidojis izstādes Rīgā, Liepājā un Ventspilī. Henrika Dunkera fotogrāfijas publicētas "The Independent", "The Sunday" "Telegraph", "The New York Times", "Wired", "Süddeutsche Zeitung", "Helsingin Sanomat", "Rīgas Laiks" un citos preses izdevumos.

Paredzēts, ka 2017. un 2018. gadā izstāde "Dāvanas pēc protokola" būs skatāma arī Madonas muzejā, Ventspils muzejā, Cēsu koncertzāles galerijā, kā arī Kuldīgas mākslas namā.

Idejas autore: Anna Volkova, izstādes veidotāji: Vladimirs Svetlovs, Maira Dobele, Henriks Dunkers.

Atklāšana: 9. februārī plkst. 17.00 Liepājas muzejā, Kūrmājas prospektā 16/18, Liepājā). Izstādes atklāšanā piedalīsies arī pats fotogrāfs Henriks Dunkers.

Ieeja izstādē bez maksas.