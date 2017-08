"Runā ar mani" ir mākslinieku Rasas Šmites un Raita Šmita mākslas pētījums par cilvēku un augu komunikāciju, kas īpaši tiecas izzināt attiecības starp dabu un cilvēkiem, bioloģiju un tehnoloģijām, bioloģiskajiem un sociālajiem procesiem. Interaktīvās izstādes centrā ir cilvēku komunikācija ar augošām pupām, un mākslinieki uzdod jautājumu: "Vai augi aug labāk, garāki un skaistāki, ja cilvēki ar tiem runā?"

Šoreiz māksliniekus interesē – kas ir tie vārdi, ko pupas vēlētos dzirdēt, lai tās varētu izaugt līdz Liepājas koncertzāles "Lielais dzintars" griestiem? To augošajām pupām būs iespējams pateikt internetā, http://talktome.rixc.lv vai izmantojot konsoli ar tiešsaistes interfeisu, kas būs pieejama "Lielajā dzintarā". Teksta tiešsaistē nosūtītie vēstījumi augošajiem stādiem tiks "lasīti" priekšā visu diennakti. Būs iespēja arī izvēlēties, kādā balsī jūsu vēstījumi tiek atskaņoti – vienam no koncertzālē uzstādītājiem augiem dators skaļruņos "lasīs" sievietes balsī, otram – vīrieša balsī. Vēstījumi tiks uzkrāti un analizēti gan pēc biežāk lietoto vārdu daudzuma, gan saistībām, kā vārdi savstarpēji tikuši lietoti. Tiešsaistē tiks analizēti dati par katra dzimuma balss vispopulārākajiem vārdiem, kā arī tiks izstādīts time-lapse jeb ilglaicīgi dokumentēts video no iepriekšējo gadu projektiem. Video tapis sadarbībā ar mākslinieku Mārtiņu Ratniku.

Projekts dažādās tā stadijās ir īstenots vērienīgās izstādēs gan Latvijā (LNB, Dzelzceļa muzejā, "kim?" Laikmetīgās mākslas centrā), gan ārzemēs (Šveicē, Beļģijā, Īrijā, Francijā u.c.).

Rasa Šmite un Raitis Šmits ir mākslinieki-novatori, kas strādā ar zinātni un jaunajām mediju tehnoloģijām kopš 20. gs. 90. gadu vidus, tai skaitā producējot procesā balstītas mākslas instalācijas un citus digitālās mākslas avangarda projektus. Rasa un Raitis ir dibinājuši Rīgas pirmo elektroniskās mākslas centru E-Lab , kas tagad zināms kā Jauno mediju kultūras centrs "RIXC".

Izstāde koncertzāles pirmā stāva mākslas telpā "Civita Nova" būs skatāma līdz 2017. gada 30. septembrim bez ieejas maksas, koncertzāles darba laikā no plkst. 10.00 līdz 20.00, svētdienās no plkst. 10.00 līdz 15.00.