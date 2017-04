Liepājas muzejā, Kūrmājas prospektā 16/18, 7. aprīlī plkst. 17.00 atklās mākslinieka un scenogrāfa Kristiana Brektes personālizstādi "Arsenāls", portālu "Delfi" informē muzeja pārstāvji.

Pagājušā gada nogalē un šā gada sākuma Brektes līdz šim plašākā oriģināldarbu izstāde ar šādu pašu nosaukumu bija skatāma Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu zālē "Arsenāls". Tagad Liepājā būs iespēja redzēt paša mākslinieka inspirētu šis izstādes adaptāciju Liepājas muzeja izstāžu telpai. Izstādes kuratore – Elīna Sproģe.

Nāves, seksualitātes un reliģijas tēmas, kas veido būtisku laikmetīgās kultūras identitātes daļu, līdz šim ir bijis nerimstošs iedvesmas avots arī Kristianam Brektem. "Arsenāla" darbus caurvij māksliniekam raksturīgie tēli un izteiksmes līdzekļi, tematiski dominē nāves un ar to saistīto baiļu un šausmu tēma.

Izstādē karš pozicionēts kā iznīcības simbols. Kristians Brekte labi pārzina dažādus globālās laikmetīgās mākslas valodas kodus, spēj tos oriģināli interpretēt vizuālā līmenī, izmantojot tehniskus gaisma un skaņas efektus, kā arī darbus spilgtām vizuālām formām.

Kristiana Brektes vārds Latvijas laikmetīgās mākslas ainā plašāk izskanēja pirms vairāk nekā desmit gadiem, reizē iemantojot huligāna birku. Jau kopš radošās darbības sākuma mākslinieks savā daiļradē nav vairījies sociāli aktīvā veidā pacelt "tabu" jautājumus, bieži veicinot pretrunīgu publikas attieksmi. Ar izaicinošām kompozīcijām izraujot skatītāju no emocionālā komforta zonas, viņš caur grotesku un ironiju norāda uz sabiedrības novirzēm.

Kristians Brekte (1981) ieguvis maģistra grādu Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) scenogrāfijas apakšnozarē. Kopš 2003. gada sarīkojis vairākas personālizstādes, regulāri piedalījies grupu izstādēs Latvijā un ārvalstīs.

Par darbu sēriju "Rīgas madonnas" (2010) Kristians Brekte nominēts Purvīša balvai un ieguvis titulu "Labākais ārzemju mākslinieks vecumā līdz trīsdesmit pieciem gadiem" starptautiskajā laikmetīgās mākslas mesē "Art Vilnius' 12".

Autora darbi no izstādes "Gastronoms" (2007) iekļauti britu izdevniecības "Phaidon" katalogā "Younger Than Jesus" (2009), kurā apkopoti spilgtākie jaunie mākslinieki no visas pasaules vecumā līdz 33 gadiem. 2014. gadā izdevniecībā "Neputns" tika izdots mākslinieka radošajai darbībai veltīts katalogs "Brekte".

Kristians Brekte ir arī praktizējošs scenogrāfs, LMA Audiovizuālās mediju mākslas nodaļas asociētais profesors un Dizaina nodaļas Vides mākslas apakšnozares vadītājs.

Izstāde Liepājas muzejā būs pieejama apskatei no 7. aprīļa līdz 28. maijam.

Foto: Kristiana Brektes izstādes "Arsenāls" atklāšana Rīgā