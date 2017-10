Foto: Fragments no Elīnas Mekšas instalācijas ZAXXON

No 2. līdz 25. novembrim Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) aulā būs apskatāma maģistra programmas diplomandu izstāde "Virsmas blīvums", kuras atklāšana notiks 1. novembrī pulksten 18.00, portālu "Delfi" informē LMA pārstāvji.

"Izvēloties konkrēto autoru darbus ir veikta konkrētā mirkļa, esošā laika pietuvināta analīze, kurā nolasāms jau visu pirms visdažādākās informācijas aprites blīvums, no kura tīri eskeipiski gribas patverties dabas vai mākslīgi radītas koku ieskautas oranžērijas vidē. Tāpat šī informācijas apjoma saturs kļūst tik absolūti nesvarīgs, balansējot starp humoresku un absurditāti. Tie ir tikai nedaudzi no pieturas punktiem, kas nolasāmi izstādes autoru darbos. Konfrontējot sevi ar to vai apskatot kontekstā, izstādītie darbi pauž dažkārt ironisku skatījumu uz ikdienišķiem sabiedrības ieradumiem, izaicinājumiem," stāsta izstādes kuratore Antra Priede-Krievkalne.

Izstādē piedalīsies 2017. gada Glezniecības, Grafikas, Tekstilmākslas, Tēlniecības un Vizuālās komunikācijas apakšnozaru absolventi, kuri savos diplomdarbos apliecina augstu profesionalitāti. Autori ir ne tikai jau praktizējoši mākslinieki, bet aktīvi darbojas arī kā vizuālās mākslas skolotāji, izdevēji vai veiksmīgi attīsta savu dizaina produktu biznesu, nesot Latvijas Mākslas akadēmijas vārdu ārpus valsts robežām. Ja vēl nesen autori pievērsās tikai savu iekšējo pārdzīvojumu un individuālas psihoanalīzes izvērsumam, tad jau tagad tematiskais loks aptver gan sociāli politiskus motīvus, ar ko iespējams rezonēt ikvienam skatītājam.

Izstādes dalībnieki: Madara Auzenbaha, Ieva Kampe, Elīna Mekša, Laimdota Steķe, Rūdolfs Matīss Trops, Anna Zvaigzne, Santa Paula, Amanda Krūmiņa, Monta Apsāne, Golf Clayderman (Margrieta Dreiblate un Aksels Bruks), Andrejs Lavrinovičs, Oskars Veilands.

Izstādes atklāšanas dienā tiks atvērta arī LMA 2017. gada visu apakšnozaru absolventu gadagrāmata.