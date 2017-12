Noslēdzoties kultūras un mākslas portāla "Arterritory.com" rīkotajai izstādei "Mākslinieku radītās rotas. No Pikaso līdz Kūnsam. Diānas Venē kolekcija" Latvijas Nacionālā mākslas muzejā, franču tēlnieks Bernārs Venē kā pateicību par veiksmīgi realizētu projektu uzdāvinājis Latvijas Nacionālajam mākslas muzejam savu lielformāta grafikas darbu "Effondrement: Arcs" (2013), kas ir pirmais viņa mākslas paraugs LNMM Ārzemju mākslas kolekcijā, portālu "Delfi" informē LNMM pārstāvji.

Latvijas Nacionālā mākslas muzeja (LNMM) direktore Māra Lāce saka: "Muzejs ar pateicību pieņem šo dāvinājumu. Lielformāta darbs, kvalitatīvi papildinot LNMM grafikas kolekciju, paliks kā apliecinājums lieliskai sadarbībai, kas veidojās izstādes "No Pikaso līdz Kūnsam" laikā."

Bernārs Venē (Bernar Venet) ir viena no spilgtākajām aktuālās mākslas ainas personībām šodienas pasaulē, kas cieši saistīts gan ar ASV, gan Eiropas mākslas scēnu. Visbiežāk dēvēts par konceptuālistu, Venē strādājis atšķirīgos medijos – glezniecībā, instalācijā, zīmējumā, tēlniecībā, scenogrāfijā, kino, rakstījis mūziku un pat debitējis kā horeogrāfs. Bernāra Venē daiļrades centrālais elements ir līnija, kas tiek transformēta visdažādākajos veidos. Viņš ir viens no nedaudziem māksliniekiem, kura personālizstāde bija iekļauta Versaļas pils organizētajā ikgadējā laikmetīgās mākslas projektu ciklā – 2011. gadā sešu mēnešu garumā Venē lielformāta skulptūras vedināja Versaļas apmeklētājus iedziļināties mākslas, ainavas, arhitektūras, laika un vēstures attiecībās. 2016. gadā Starptautiskajā tēlniecības centrā Ņujorkā mākslinieks saņēma balvu par mūža ieguldījumu laikmetīgajā tēlniecībā.

Atgādinām, ka no 4. novembra līdz 3. decembrim izstādes "Mākslinieku radītās rotas. No Pikaso līdz Kūnsam. Diānas Venē kolekcija" ietvaros bija apskatāmas 113 rotas, kuru autori ir 82 leģendāri un spilgti 20. un 21. gadsimta mākslinieki – Pablo Pikaso, Mens Rejs, Rojs Lihtenšteins, Makss Ernsts, Jojoi Kusama, Luīze Buržuā, Žans Kokto, Žoržs Braks, Nikija De Sentfāla, Lučio Fontana, Entonijs Gormlijs, Kīts Herings, Demjens Hērsts, Anišs Kapūrs, Joko Ono, Frenks Stella, Roberts Raušenbergs un citi. Tā bija iespēja iepazīt pasaules mākslas vēsturi koncentrētā formātā, kura arhitektonisko tēlu bija radījis latviešu dizaineru duets "MAREUNROL'S" (Rolands Pēterkops un Mārīte Mastiņa).

Mēneša laikā izstādi apmeklēja 13 000 skatītāju.

Kolekcionāre Diāna Venē (Diane Venet, Francija / ASV) savu neviltoto gandarījumu pauž "Arterritory.com" adresētajā elektroniskajā vēstulē: "Esmu bezgala priecīga. Šī Rīgas ekspozīcija man būs kā sava veida etalons turpmākajā darbā."

Mākslinieku radīto rotu krājums no Rīgas atgriezies Parīzē, kur no 8. marta līdz 1. jūlijam Dekoratīvās mākslas muzejā (Musée des Arts Décoratifs) būs atvērta apjomīga izstāde ar darbiem no Diānas Venē kolekcijas.