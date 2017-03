Latvijas valsts simtgades programmā Latvijas Nacionālā mākslas muzeja (LNMM) izstāžu zālēs tiks realizēti seši apjomīgi projekti, līdz ar izstādes “Hiperreālisms. Virziena variācijas Latvijā” atklāšanu 2. martā medijiem pavēstīja LNMM pārstāvji.

Programmā iekļautas: "Desmit epizodes 20. gadsimta otrās puses mākslā Latvijā" (rakstu krājums un izstāde "Hiperreālisms. Virziena variācijas Latvijā", LNMM izstāžu zālē "Arsenāls"), 03.03.–21.05.2017.), "Nākotnes valsts ∞" (izstāžu zālē "Arsenāls", 08.02.–20.05.2018.), "Jūgendstils" (Mākslas muzejs "Rīgas birža", 2018. gada maijs – augusts), 6. Rīgas Starptautiskā tekstilmākslas un šķiedras mākslas triennāle "Tradicionālais un laikmetīgais" (LNMM izstāžu zālē "Arsenāls", 06.06.–09.09.2018.), "Portrets. 20. gadsimts" (LNMM galvenā ēka un izstāžu zālē "Arsenāls", 26.10.2018.–27.01.2019.), kā arī "LV dizaina stāsts – 100" (Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs, 2018. gada novembris – decembris).

Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore Māra Lāce klātesošajiem sacīja: "Šajos projektos iezīmējas trīs galvenās vadlīnijas – Latvijas 20. gadsimta mākslas vēstures pētniecība, starptautiskā dimensija un skats uz nākotnes mākslas attīstības tendencēm. Būtiski, ka materiāla apguve un izpēte paliks ne tikai muzeja krājumos, bet arī dos lielu ieguldījumu kopējā mākslas procesu vēstures izpētē. Visas izstādes pavērs plašāku skatu uz LNMM kolekcijām, kā arī atļaus parādīt tādus krājuma darbus, kas ilgāku laiku nav izstādīti publiskai apskatei."

Pārņemot stafeti no Rundāles pils, kas veikusi pamatīgu pētījumu par portretu mākslā 19. gadsimtā, 2018. gadā Latvijas Nacionālais mākslas muzejs piedāvās vērienīgu izstādi par 20. gadsimta portretu, kas notiks izstāžu zālē "Arsenāls" un LNMM galvenajā ēkā. Turpināsies arī projekts "Desmit epizodes 20. gadsimta otrās puses mākslā Latvijā", kura pirmo daļu jau šodien varam redzēt kā izstādi "Hiperreālisms. Virziena variācijas Latvijā". Savukārt Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā būs skatāma izstāde "LV dizaina stāsts – 100", kas kļūs par pirmo šāda mēroga dizaina izstādi un pētījumu Latvijā.

Starptautisko dimensiju programmā ienesīs Mākslas muzejs "Rīgas birža", kurš sadarbībā ar vairāku Eiropas valstu muzejiem rīkos izstādi, veltītu jūgendstilam, tā ģenēzei un evolūcijai Eiropā. Jaunāko veikumu pasaules tekstilmākslā būs iespēja novērtēt 6. Rīgas Starptautiskajā tekstilmākslas un šķiedras mākslas triennālē "Tradicionālais un laikmetīgais". Savukārt futūristisku skatu uz mākslas attīstības vīzijām piedāvās projekts "Nākotnes valsts ∞", iesaistot Latvijas māksliniekus jaundarbu radīšanā par nākotnes valsti – Latviju.

Simtgadei veltīta muzeja pirmā izstāde "Hiperreālisms. Virziena variācijas Latvijā" 2. martā tika atklāta izstāžu zālē "Arsenāls". Raksturojot projekta ieceri, nozīmību un konceptu, LNMM Kolekciju un zinātniskās izpētes nodaļas "Arsenāls" (20. gs. 2. puse – 21. gs.) vadītāja Dr. art. Elita Ansone sacīja: "Projekta mērķis ir skatīties uz mūsu mākslas evolūciju pēc Otrā pasaules kara nevis kā uz lokālu, hermētisku parādību, bet kā uz procesu, kas ir bijis saistīts arī ar visiem globālajiem mākslas procesiem. Šī izstāde ir tikai viena desmitā daļa no lielā simtgades projekta "Desmit epizodes 20. gadsimta otrās puses mākslā Latvijā" un pievēršas minētā perioda interpretācijai varbūt līdz šim nebijušā rakursā. Joprojām 20. gadsimta otrās puses mākslas vēsture ir atvērta, un tajā ir daudz ko pētīt. Izstāde ir materiāls diskusijai par to, kas ir un kas nav hiperreālisms, kādas ir tā izpausmes. Varbūt Latvijā ir tikai četri īstie hiperreālisti – Imants Lancmanis, Miervaldis Polis, Līga Purmale un no jaunākās paaudzes Ritums Ivanovs, bet tagad ekspozīcijā ir pārstāvēti 54 autori."

Izstāde "Arsenālā" aplūkojama līdz 21. maijam.