No 7. līdz 16. martam prestižajā "12 Star Gallery" Londonā, Apvienotajā Karalistē skatāma Latvijas mākslinieka Artūra Analta izstāde "Robežas", portālu "Delfi" informē Latvijas simtgades biroja pārstāve Linda Pastare.

Izstāde norisinās Latvijas valsts simtgades starptautiskās programmas ietvaros un ievada gaidāmo Artūra Analta dalību Londonas Dizaina biennālē šī gada septembrī.

Šodien pasaulē viena no aktualitātēm ir robežas – gan kā abstrakta metafora, gan kā fizisks šķērslis. Artūra Analta izstāde veidota kā daudznozīmīgs stāsts, kurā robežu jēdziens skaidrots politiskajā un populārās kultūras diskursā. Autora skatījumā robežu fenomens skaidrots gan kā mūsu sociālās vai personisko attiecību robežas, gan kā tās, kas tiek uzstādītas starp valstīm.

Instalācija sastāv no četrām sienas skulptūrām, kas sākotnēji atgādina stiepļu žogu, tomēr darbā ieskatoties var manīt, ka žoga pinumu viedo savstarpēji savienoti cilvēku formu atveidi. Vienlīdz ar šiem sienu objektiem tiks izstādīts arī darbs "North, South, East and Western", intensīvi sārtā krāsā atveidotā spoguļa skulptūra galerijā tiks stratēģiski novietota ar vienu tās pusi vērstu tieši ziemeļu virzienā. Šī skulptūra attēlo gan pasauli, gan kompasu, bet svarīgāk - tā simbolizē nepārtraukto pārrobežu kustības pārraudzību. Neskatoties uz objekta intensīvi sarkano asins toni, apmeklētāji darbā vienmēr saskatīs savu kāju atspulgu neatkarīgi no tā, kādā leņķī vai attālumā darbs tiek skatīts.

Artūrs Analts (1991) ir mākslinieks un dizainers, kas aktīvi strādā gan Rīgā, gan Londonā. Pēc Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas absolvēšanas Analts uzsāka studijas prestižajā Central Saint Martins College of Art and Design, University of the Arts, Londonā.

Artūrs Analts savos darbos kritiski vērtē politiskos, kultūras un vides jautājumus. Analts darbu radīšanā izmanto pētniecisku pieeju, nebaidoties eksperimentēt ar materiāliem, inovācijām, tehnoloģijām un mērogiem. Strādājot ar dažādiem medijiem, Analta metodoloģija ir konsekventa - katra projekta tēma nosaka tajā izmantoto materiālu un formu, gala rezultāts vienmēr ir emocionāli uzlādēts.

Artūra Analta darbi ir iekļauti Latvijas Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja pastāvīgajā kolekcijā, kā arī vairākās privātās mākslas kolekcijās Eiropā. Analta pēdējo izstāžu skaitā ietilpst dalība grupu izstādēs Atelier Lachaert Dhanis, Tielrodē, Beļģijā un Royal Academy of Arts, Londonā, Lielbritānijā.