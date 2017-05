Mākslinieks: Islandes paviljonu Venēcijas biennālē veidos divi troļļi

Islandiešu mākslinieks Egils Saibjērnsons (Egill Sæbjörnsson), kurš šogad pārstāvēs savu valsti 57. Venēcijas mākslas biennālē , paziņojis, ka viņa ekspozīciju veidos divi troļļi – Ūgs un Boegārs (Ūgh & Bõögâr), atsaucoties uz islandiešu mākslas izdevumiem, vēsta laikraksts "The Independent".

Saibjērnsons pārsteidzis mākslas pasauli, žurnālistiem atklājot, ka par Islandes paviljonu 2017. gada Venēcijas biennālē būs atbildīgi troļļi, ar kuriem viņš sadarbojoties jau kopš 2008. gada.

Abi jaunie mākslinieki radīšot izstādi-prezentāciju "Out of Controll in Venice" ("Nekontrolējami Venēcijā"). Ekspozīcijas kuratore – Štefanija Bethere (Stefanie Böttcher).

Līdzās pārsteidzošajam paziņojumam provokators medijiem izsūtījis arī saiti uz "Troļļu grāmatu" ("Trollbook"), kurā aprakstīta un ar zīmējumiem ilustrēta viņa draudzība un sadarbība ar Ūgu un Boegāru.

Kā vēstīts "Troļļu grāmatā", abas mītiskās būtnes ir aptuveni 36 metrus garas un kopš 2008. gada seko līdzi islandiešu mākslinieka gaitām – gan darbnīcās, gan izstādēs. Viņi spēj pārvērsties dažādos priekšmetos un mēdz ēst cilvēkbērnus, bet pēdējā laikā, pateicoties Saibjērnsonam, kļuvuši ieinteresēti mākslas pasaulē un ceļošanā.

Foto: Icelandic Art Center (Egill Sæbjörnsson)

Mākslinieks dzimis Reikjavīkā 1973. gadā. Mācījis Islandes Mākslas un dizaina koledžā, kur apņēmies turpināt studijas ārzemēs. Pēc sava mākslinieciskā rokraksta attīstīšanas Parīzē, mūsdienās Saibjērna dēls strādā un dzīvo pamīšus Berlīnē un dzimtenē.

Jau vēstīts, ka Latviju šogad Venēcijas biennālē pārstāvēs mākslinieks Miķelis Fišers ar ekspozīciju "Kas slikts var notikt". Šī gada Latvijas paviljonā tiks izstādīti 16 Fišera radīti kokgrebumi, lielformāta glezna, kā arī apjomīga gaismas un skaņas instalācija.

57. Venēcijas mākslas biennāle norisināsies no 2017. gada 13. maija līdz 26. novembrim. Latvijas paviljona kuratore ir Inga Šteimane, komisāre – Daiga Rudzāte un producents – kultūras projektu aģentūra "Indie". Venēcijas mākslas biennāle ir senākais, nozīmīgākais un viens no apmeklētākajiem mākslas pasākumiem pasaulē, kas notiek reizi divos gados. 2015. gadā Venēcijas mākslas biennāli apmeklēja 500 000 cilvēku. Latvija Venēcijas mākslas biennālē piedalās kopš 1999. gada.

Latviju līdz šim pārstāvējuši tādi mākslinieki kā Kristaps Ģelzis, Ilmārs Blumbergs, Gints Gabrāns, Evelīna Deičmane, Miks Mitrēvics, Kaspars Podnieks, Krišs Salmanis, Katrīna Neiburga un Andris Eglītis.