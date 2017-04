Mūžībā aizgājis popārta pionieris Džeimss Rozenkvists

Foto: Vida Press

83 gadus vecumā no dzīves aizgājis viens no ietekmīgākajiem popārta pionieriem Džeimsss Rozenkvists, atsaucieties uz mākslinieka dzīvesbiedri Mimi Tompsoni, vēsta laikraksts "New York Times". Starptautisku atzinību guvušais amerikāņu mākslinieks miris pēc ilgas slimošanas.