Nākamgad Venēcijas mākslas biennālē Latviju pārstāvēs Daiga Grantiņa

Kultūras ministrijas (KM) rīkotajā atklātajā konkursā par Latvijas ekspozīcijas idejas koncepciju un īstenošanu nākamajā gadā gaidāmajā Venēcijas biennāles 58. starptautiskajā mākslas izstādē sešu pieteikumu vidū žūrija par atbilstošāko ir izraudzījusies mākslinieces Daigas Grantiņas darba "Bāka" metu, portālu "Delfi" informē Kultūras ministrijas pārstāvji.

2019. gadā Venēcijas mākslas biennāles apmeklētāji Latvijas paviljonā, ko veidos biedrība "Kim?" sadarbībā ar biedrību "Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs", varēs iepazīties ar Daigas Grantiņas izstādi.

"Daiga Grantiņa šobrīd ir viena no starptautiski atzītākajām latviešu izcelsmes māksliniecēm – viņas darbība saistīta ar starptautiski prestižām laikmetīgās mākslas institūcijām un nozīmīgiem kuratoriem. Grantiņas dekonstruētie tēlniecības objekti caur gaismas un tukšuma materializācijām veido konceptuāli juteklisku formu valodu – šo estētiku varētu raksturot kā sprādzienu ainavas, kas sadala atomos plastmasas ikdienu. Mākslinieces neparastajai materialitātes un apjomu izjūtai piemīt daudzsološs estētiskais potenciāls arī Venēcijas mākslas biennālei iecerētajā ekspozīcijā," mākslinieces darbību raksturo žūrijas komisijas locekle, mākslas kritiķe Santa Hirša.

Foto: Toan Vu-Huu

Metu konkursa pieteikumus vērtēja Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktores Māras Lāces vadītā žūrija, kurā darbojās Latvijas Mākslas akadēmijas prorektors Andris Vītoliņš, mākslas zinātniece un kritiķe Santa Hirša, izdevniecības "Neputns" galvenā redaktore Laima Slava, mākslas zinātnieks un kurators Kaspars Vanags, kā arī mākslas kolekcionārs, fonda "Mākslai vajag telpu" valdes priekšsēdētājs Jānis Zuzāns.

Ar nelielu punktu atšķirību žūrijas vērtējumā otro vietu ieguva biedrības "Latvijas kultūras projekti" un "Kultūras projektu aģentūras "Indie"" apvienības piedāvājums – mākslinieka Jāņa Avotiņa glezniecības personālizstāde "Jutekliskuma aktualitāte", bet trešo vietu – Raita un Rasas Šmitu un Losandželosā bāzētā britu mākslinieka Markosa Lačensa (Marcos Lutyens) mākslas un jauno tehnoloģiju starpdisciplinārs kopprojekts "Sazaroto taku dārzs", ko piedāvāja biedrība "Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs".

Venēcijas biennāles 58. Starptautiskā mākslas izstāde norisināsies no 2019. gada 11. maija līdz 24. novembrim; Latvijas paviljona izstādes kuratori tajā būs Inga Lāce un Valentinas Klimašauskas.

Venēcijas mākslas biennāle tradicionāli norisinās reizi divos gados un ir uzskatāma par vienu no senākajiem un ievērojamākajiem notikumiem starptautiskajā profesionālās mākslas dzīvē, kurā regulāri piedalās ap 90 valstīm no visas pasaules. Latvijas mākslinieku dalība Venēcijas biennālē veicina Latvijas laikmetīgās mākslas izcelšanu Eiropas un pasaules kultūras kontekstā, vizuālās mākslas nozares attīstību, kā arī valsts tēla atpazīstamības veidošanu pasaulē.

2017. gadā notikusī 57. Venēcijas biennāle pulcēja vairāk nekā 600 000 mākslas interesentu no visas pasaules, kas ir līdz šim rekordliels apmeklētāju skaits. Latviju tajā pārstāvēja mākslinieks Miķelis Fišers ar darbu What Can Go Wrong un paviljona ekspozīcijas veidošanu nodrošināja "Kultūras projektu aģentūra "Indie"".

Latvija Venēcijas mākslas biennālē pārstāvēta kopš 1999. gada.