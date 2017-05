Pirmdien, 29. maijā no Liepājas uz Daugavpili savu ceļu uzsāka tēlnieka Egona Peršēvica vadītās mākslinieku grupas veidotā lielformāta skulptūra "Cietokšņa spoks". Daugavpilī četrus metrus augstā zirga skulptūra atvērtā treilerī tika piegādāta 30. maijā no rīta.

Tuvākajās dienās zirga spoka skulptūra tiks uzstādīta un pusnaktī no 9. uz 10. jūniju atklāta Daugavpils cietoksnī kā Daugavpils Marka Rotko mākslas centra rīkotā II Starptautiskā tēlniecības simpozija uzvarētājdarbs.

Šogad starptautiskajā tēlniecības simpozijā Marka Rotko mākslas centrs konkursa kārtībā māksliniekus aicināja radīt laikmetīgu lielformāta zirga tēlniecības objektu, kas kļūtu par vienu no pastāvīgiem laikmetīgās mākslas vides objektiem Daugavpilī. Konkursā tika iesniegti 35 tēlniecības ideju pieteikumi no dažādām valstīm, tai skaitā tikai četri no Latvijas.

Konkursa kārtībā par šī gada Marka Rotko mākslas centra tēlniecības simpozija uzvarētājdarbu no 35 ideju pieteikumiem, kas nāca no dažādām pasaules valstīm, kļuva tēlnieka Egona Peršēvica vadītās mākslinieku grupas piedāvātā lielformāta zirga skulptūra "Cietokšņa spoks", pie kā mākslinieki Egons Peršēvics, Ivonna Kalita un Kaspars Čekotins savu darbu tēlnieka Peršēvica darbnīcā Liepājā uzsāka jau marta nogalē.

"Galvenais iedvesmas avots skulptūrai ir pats Daugavpils cietoksnis. Katrai senai un ievērojamai būvei ir savs spoks. Daugavpils cietoksnim tas ir kara zirgs; tāpat kā cietokšņi, kara zirgi bija svarīgas militārās infrastruktūras sastāvdaļas, kas gandrīz vienlaicīgi kļuva nederīgas, attīstoties militārajai tehnikai. Parasti karu sausais atlikums ir nevis medaļas un cēlas uzvaras, bet gan sakropļotas un izpostītas dzīves. Pirmā mana asociācija ar karu ir Pirmā pasaules kara fotogrāfijas, kurās redzami pārsējos ievīstīti ievainotie karavīri, tādēļ tas kara zirga spoks arī ir tāds apcerīgs un sabindēts, nevis auļojošs ar vējā plandošām krēpēm," skulptūras koncepciju skaidro tēlnieks Egons Peršēvics.