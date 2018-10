Par labākā jaunā mākslinieka titulu un sabiedrības simpātijām šogad sacenšas 95 jaunie talanti – 13 no Latvijas, 20 no Igaunijas, 37 no Lietuvas un 25 no Somijas. Tiešsaistes balsojuma uzvarētājs iegūs naudas prēmiju 500 eiro apmērā, savukārt starptautiskas žūrijas izvēlētam uzvarētājam tiks piešķirta naudas prēmiju 2000 eiro apmērā.

No Latvijas konkursā piedalās tādi jaunie mākslinieki kā Anna Pabērza, Sabīne Vernere, Ansis Rozentāls, Elīna Vītola, Marta Veinberga un citi.

Godalgu ieguvēji tiks paziņoti 25. oktobrī, apbalvošanas ceremonijā Rīgā, Latvijas Mākslas akadēmijā.

Ziemeļvalstu un Baltijas Jauno mākslinieku balva atspoguļo šī brīža situāciju laikmetīgās mākslas jomā un sniedz ieskatu nākotnes mākslas pasaulē. Šī balva izveidota, lai profesionālo vidi un plašāku sabiedrību iepazīstinātu ar jaunākās paaudzes māksliniekiem un atbalstītu to profesionālo darbību. Bez gleznām un zīmējumiem konkursā tiks vērtēti arī video mākslas darbi, instalācijas un performances.

2018. gada Ziemeļvalstu un Baltijas Jauno mākslinieku balvas starptautiskajā žūrijā ir Andris Vītoliņš (Latvijas Mākslas akadēmija), Anna-Kaisa Rastenbergere (Uniarts Helsinki), Jurijs Dobriakovs (Viļņas Mākslas akadēmija), Keiu Krikmans (Igaunijas Mākslas akadēmija) un Andra Orna (laikmetīgās mākslas platforma NOAR.eu).

Ziemeļvalstu un Baltijas Jauno mākslinieku balva, kas aizsākās 2016. gadā, apkopo labākos darbus no absolventu skatēm Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Somijā vienotā platformā, tādējādi šo mākslas darbu izlasi padarot redzamāku Baltijas un Ziemeļvalstu reģiona kolekcionāriem, kuratoriem un mākslas mīļotājiem, kā arī vienlaikus atbalstot jaunāko mākslinieku paaudzi viņu profesionālajos centienos. Balvu koordinē laikmetīgās mākslas platforma NOAR.eu sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju, Igaunijas Mākslas akadēmiju, Viļņas Mākslas akadēmiju un no 2018. gada – arī Helsinku Mākslas akadēmiju.